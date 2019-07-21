"Зовсім озвіріли?" На Донбасі влаштували провокацію на виборчій дільниці

У Мирнограді Донецької області на виборчій дільниці в школі №11 невідомі влаштували вкидання бюлетенів в урну для голосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксований на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкиданню, однак не встигли зупинити чоловіка.

За даними джерела видання, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкіна.

вкидання бюлетенів скріншот

Відзначається, що він відомий "нерозбірливістю" у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг "перефарбуватися" кілька разів. А у 2014 році він активно закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16:00 явка виборців на позачергові парламентські вибори становить 36,1%.

Поліція України станом на 15:00 отримала понад 1,2 тисячі повідомлень про порушення на виборах в Раду.

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