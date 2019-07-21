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Вибори президента України 2019

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"Зовсім озвіріли?" На Донбасі влаштували провокацію на виборчій дільниці

1.4т Читати матеріал російською

У Мирнограді Донецької області на виборчій дільниці в школі №11 невідомі влаштували вкидання бюлетенів в урну для голосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксований на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкиданню, однак не встигли зупинити чоловіка.

За даними джерела видання, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкіна.

вкидання бюлетенів

вкидання бюлетенів

скріншот

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Відзначається, що він відомий "нерозбірливістю" у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг "перефарбуватися" кілька разів. А у 2014 році він активно закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16:00 явка виборців на позачергові парламентські вибори становить 36,1%.

Поліція України станом на 15:00 отримала понад 1,2 тисячі повідомлень про порушення на виборах в Раду.

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Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 порушення ЦВК
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