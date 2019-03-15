Россияне готовят прорыв на выборы в Украине: что известно 

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер, отметив, что соответствующий перечень направлен в украинскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК), передает ТАСС.

"Бюро направило в ЦИК список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", — отметил он.

24 канал

Ранее глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на президентских выборах.

Несмотря на запрет, представители РФ все равно собираются в Украину. Первыми российскими наблюдателями станут Кристина Богданова и Елизавета Борисова.

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