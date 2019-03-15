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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Росіяни готують прорив на вибори в Україні: що відомо

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Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Про це повідомив прес-секретар бюро Томас Раймер, зазначивши, що відповідний перелік спрямований в українську Центральну виборчу комісію (ЦВК), передає ТАСС.

"Бюро направило в ЦВК список імен, запропонованих державами ОБСЄ для участі в ролі короткострокових спостерігачів у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. У список включені імена 24 осіб, який Російська Федерація запропонувала як спостерігачів", — зазначив він.

Росіяни готують прорив на вибори в Україні: що відомо

24 канал

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Раніше глава місії ОБСЄ Пітер Тейлор вказав, що позиція України щодо спостерігачів від РФ не відповідає принципам організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
А позиция роиси отвечает принципам ОБСЕ?
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