Росіяни готують прорив на вибори в Україні: що відомо

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Про це повідомив прес-секретар бюро Томас Раймер, зазначивши, що відповідний перелік спрямований в українську Центральну виборчу комісію (ЦВК), передає ТАСС.

"Бюро направило в ЦВК список імен, запропонованих державами ОБСЄ для участі в ролі короткострокових спостерігачів у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. У список включені імена 24 осіб, який Російська Федерація запропонувала як спостерігачів", — зазначив він.

24 канал

Раніше глава місії ОБСЄ Пітер Тейлор вказав, що позиція України щодо спостерігачів від РФ не відповідає принципам організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна заборонила громадянам Російської Федерації бути офіційними спостерігачами на президентських виборах.

Незважаючи на заборону, представники РФ все одно збираються в Україну. Першими російськими спостерігачами стануть Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова.

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