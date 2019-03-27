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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Рейтинг будет выше": Портников объяснил секрет успеха Зеленского

8.1тЧитать материал на украинском

Высокий рейтинг кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы связан с тем, что он пытается оставаться персонажем Василия Голобородько из сериала "Слуга народа".

Так считает публицист Виталий Портников, высказавший свое мнение в видеоблоге "Радио свобода". По его словам, реальное появление Зеленского как политика на телеэкранах вредит его популярности из-за резкой критики со стороны оппонентов.

"Секрет популярности Владимира Зеленского в том, что он пытается оставаться телевизионным персонажем. Очевидно, что и штаб самого кандидата, и сам Зеленский осознают, что популярность Голобородько — это одна популярность, а популярность реального Зеленского может быть совсем другой", — сказал Портников.

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"Поэтому Зеленский невероятно осторожен в своем появлении на телевизионном экране. Чем меньше его будет видно, тем большим может быть его рейтинг", — уверен он.

Владимир Зеленский в эфире ТСН

Владимир Зеленский в эфире ТСН

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВиталий Портников
Место
Украина
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Спочатку подумайте хто буде писати сценарій президенту зеленському,а потім голосуйте.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Один педрило облизал другого )
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