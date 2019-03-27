"Рейтинг буде вищим": Портников пояснив секрет успіху Зеленського

Високий рейтинг кандидата в президенти Володимира Зеленського нібито пов'язаний із тим, що він намагається залишатися персонажем Василя Голобородька з серіалу "Слуга народу".

Так вважає публіцист Віталій Портников, який висловив свою думку у відеоблозі "Радіо свобода". За його словами, реальна поява Зеленського як політика на телеекранах шкодить його популярності через різку критику з боку опонентів.

"Секрет популярності Володимира Зеленського в тому, що він намагається залишатися телевізійним персонажем. Очевидно, що і штаб самого кандидата, і сам Зеленський усвідомлюють, що популярність Голобородька — це одна популярність, а популярність реального Зеленського може бути зовсім інша", — сказав Портников.

"Тому Зеленський неймовірно обережний у своїй появі на телевізійному екрані. Чим менше його буде видно, тим більшим може бути його рейтинг", — упевнений він.

Володимир Зеленський в ефірі ТСН Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

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