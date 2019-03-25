"Это дог-шоу": Зеленский объяснил отказ от предвыборных эфиров

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не хочет принимать участие в ток-шоу, поскольку не хочет участвовать в "грызне".

Об этом он заявил в интервью "ТСН.Тиждень" на телеканале "1+1". При этом шоумен добавил, что он не боится сказать что-либо лишнее.

"Дело не в вопросах. Понимаете, политики, когда они собираются вместе, они начинают собачиться. Такое дог-шоу, а не ток-шоу", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что отказ от участия в предвыборных ток-шоу является частью его тактики ведения предвыборной кампании.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что команда его экспертов и юристов работает над законопроектом, в котором будет прописано снятие неприкосновенности с президента, судей и депутатов.

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