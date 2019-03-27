Вибори в Україні: Порошенко і Зеленський вирвалися до другого туру

До другого туру президентських виборів в Україні вийдуть шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

На третьому місці зі значним відривом йде лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це свідчать підсумки нового опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Порошенко, Тимошенко, Зеленський

Так, готовність проголосувати за Зеленського висловили 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. Порошенка в цій категорії підтримують 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

За Юрія Бойка віддати свої голоси мають намір 7,9% виборців, за Анатолія Гриценка і Олега Ляшка — 6,4% і 5,3% відповідно. Інші кандидати набирають менше 4%.

Що стосується тих громадян, які ще не визначилися зі своїм вибором остаточно, то серед них 15,4% схиляються до Зеленського, 9% — до Порошенка, 5,7% — до Бойка, 4,8% — до Тимошенко і 4,5 % — до Гриценка.

В ході дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України.

Найбільш вірогідним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Зеленського — 28,5%. Перемогу Порошенка прогнозують 25,7% опитаних, а Тимошенко — 12,7%. У перемогу інших кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вище 5%.

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Опитування було проведене в період з 20 по 25 березня методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента з використанням планшетів. Вибірка склала 2000 респондентів в усіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей) віком старше 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім підсумком опитування КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі у рейтингу виборчих симпатій ідуть Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

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