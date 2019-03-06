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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Кандидат в президенты Украины снялся с выборов в пользу Порошенко

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Заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на предстоящих выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

О своем решении в среду, 6 марта, он сообщил на странице в Facebook. "Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – написал Кривонос.

Причиной, по словам военного, стала война и вероятность открытой агрессии со стороны Российской Федерации. Провокаторов Кривонос призвал не трактовать снятие его кандидатуры как "проплаченную манипуляцию".

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Сергей Кривонос

Сергей Кривонос

"Главным мотивом моего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО ВС Украины было то, что я не согласен с той системой и ситуацией, что образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить", – поделился он.

"Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты. Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг", – добавил Кривонос.

Он также рассказал о рабочем визите в рамках президентской кампании в США, где обсуждались ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны, и заверил, что продолжит борьбу за успешное развитие Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта лидер политического объединения "Самопоміч" Андрей Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера "гражданской позиции" Анатолия Гриценко. С аналогичным заявлением выступил и другой кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

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Персоны
Сергей КривоносПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Силы специальных операций ВС Украины
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Галенко Николай
Галенко Николай
Вообще первый раз слышу о таком человеке. С такой помпой передаёт своих симпатиков, в количестве "хрен знает сколько) человек.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
"Молодец" чувак! Этому дебилу никогда не стать старостой в деревне под названием кукарина! А так хоть придурком известным станет, как Собчак, Навальный, Явлинский!
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Lenina Elena
Lenina Elena
Технические кандидаты стали сливаться в пользу Потроха )?
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