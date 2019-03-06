Кандидат в президенты Украины снялся с выборов в пользу Порошенко

Заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на предстоящих выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

О своем решении в среду, 6 марта, он сообщил на странице в Facebook. "Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – написал Кривонос.

Причиной, по словам военного, стала война и вероятность открытой агрессии со стороны Российской Федерации. Провокаторов Кривонос призвал не трактовать снятие его кандидатуры как "проплаченную манипуляцию".

Сергей Кривонос

"Главным мотивом моего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО ВС Украины было то, что я не согласен с той системой и ситуацией, что образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить", – поделился он.

"Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты. Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг", – добавил Кривонос.

Он также рассказал о рабочем визите в рамках президентской кампании в США, где обсуждались ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны, и заверил, что продолжит борьбу за успешное развитие Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта лидер политического объединения "Самопоміч" Андрей Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера "гражданской позиции" Анатолия Гриценко. С аналогичным заявлением выступил и другой кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

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