Расстрел Небесной Сотни: Порошенко назвал ответственного за неудавшееся расследование

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что остался не доволен качеством расследования преступлений против активистов Революции Достоинства.

Об этом политик сказал 15 апреля в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Он отметил, что всех причастных к убийствам или жестким избиениям протестующих необходимо привлечь к ответственности.

"Я не доволен работой Департамента специальных расследований ГПУ, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность за качество расследования", – сказал Порошенко.

"Я не удовлетворен ходом расследования дела о гибели и убийстве Небесной сотни. Я об этом публично заявляю. Я знаю, кто расследует… и заявляю – фамилия этого прокурорского руководителя – господин Горбатюк", – добавил он.

Скрин видеотрансляции

Отметим, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк ранее заявлял, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014 годах не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прямого эфира программы "Свобода слова" Порошенко также жестко прошелся по Владимире Зеленскому, заявив, что его интересует личная позиция оппонента, а не его штаба.

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