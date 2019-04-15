Розстріл Небесної Сотні: Порошенко назвав відповідального за невдале розслідування

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що залишився не задоволений якістю розслідування злочинів проти активістів Революції Гідності.

Про це політик сказав 15 квітня в прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Він зазначив, що всіх причетних до вбивств або жорстких побиттів протестувальників необхідно притягнути до відповідальності.

"Я не задоволений роботою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, який сконцентрував у собі всі справи й несе персональну відповідальність за якість розслідування", – сказав Порошенко.

"Я не задоволений ходом розслідування справи про загибель і вбивство Небесної сотні. Я про це публічно заявляю. Я знаю, хто розслідує... і заявляю – прізвище цього прокурорського керівника – пан Горбатюк", – додав він.

Скрін відеотрансляції

Відзначимо, начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк раніше заявляв, що розслідування злочинів проти протестувальників у 2013-2014 роках не завершилося через відсутність підтримки з боку керівництва України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прямого ефіру програми "Свобода слова" Порошенко також жорстко пройшовся по Володимиру Зеленському, заявивши, що його цікавить особиста позиція опонента, а не його штабу.

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