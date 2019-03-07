Переговори з Путіним і ядерна зброя: як кандидати в президенти хочуть повернути Крим і Донбас

Одна з основних проблем українців — війна на Донбасі й окупація Криму. Здебільшого громадяни не хочуть віддавати частину держави російським окупантам.

Фактично кожен третій житель України ставить перед майбутнім президентом завдання вийти з цього складного політичного цугцвангу. Що ж можуть запропонувати кандидати — розбирався OBOZREVATEL.

Чому Донбас такий важливий?

Усі соціологічні дослідження останніх місяців підтверджують тезу: "Війна на Донбасі і повернення Криму залишається топ-темою майбутніх виборів". Так, за даними групи "Рейтинг", в кінці грудня 2018 року 39% українців вважали ситуацію на Донбасі першим за пріоритетом питанням для майбутнього президента.

Рейтинг на замовлення IRI

Це хвилює всі вікові категорії: як молодь, так і людей старшого віку. На другому за пріоритетністю місці йде боротьба з корупцією.

Продовження курсу Порошенка

Петро Порошенко виступає за збереження Мінського переговорного процесу, а також виконання відповідних домовленостей. Крім того, одним із дієвих механізмів виходу із ситуації президент бачить введення миротворчих військ ООН на всю територію ОРДЛО.

Паралельно він наполягає на посиленні української армії, посиленні санкцій проти Росії і продовженні політики відходу від РФ. Нарощувати потрібно і дипломатичний тиск на всіх міжнародних майданчиках, подавати на Росію в суд і вимагати в майбутньому виплати компенсацій за війну й анексію.

Петро Порошенко

Порошенко виступає різко проти будь-якої амністії бойовиків, введення спеціального статусу для Донбасу, федералізації або фактичної здачі територій РФ.

Компроміс Зеленського

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає за дипломатичне вирішення проблеми — проведення прямих переговорів із керівництвом РФ. З того, що нині відомо, він перш за все налаштований припинити вогонь на Донбасі.

"Перш за все хочу, щоб перестали стріляти. Ось ці домовленості, думаю, не дуже складні. Мені здається, що можна домовитися. Перше — припинити вбивати. Це важливо — зберегти наших людей", — підкреслив в одному зі своїх інтерв'ю кандидат.

Володимир Зеленський Facebook

У той же час про здачу територій або національних інтересів не йдеться. Зеленський впевнений, що йому вдасться сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним і переконати його не атакувати позиції українських військових через підконтрольних бойовиків. Також у програмі політика є пункт і про "виплату агресором компенсацій за збитки".

Окрему увагу кандидат приділяє Будапештському меморандуму, а також допомозі США і ЄС на міжнародній арені.

Альтернатива Тимошенко

Юлія Володимирівна пропонує сфокусуватися на переговорному процесі. На її думку, конфлікт вирішити можна лише в рамках "Будапешта плюс", де будуть США, Росія, Британія, а також Верховний комісар ЄС і керівництво Німеччини.

Про здачу "національних інтересів і територій" мови також немає. Тимошенко пропонує поступову деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій покроково.

"Наша команда розробила програму реінтеграції Криму та Донбасу, яка є альтернативою сьогоднішньої "Мінської формули". Головне її завдання — зруйнувати стіну страху, нерозуміння і ненависті, яка штучно зводиться між Україною й окупованими територіями", — пише Тимошенко в своїй програмі.

Юлія Тимошенко

Окрему увагу вона приділяє і отриманню компенсацій від Росії за агресію в Україні. Як запевняє Тимошенко, після її приходу до влади будуть подані позови проти РФ.

Підхід Гриценка

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко пропонує підійти до проблеми комплексно, використовувати всі можливі інструменти для повернення територій: юридичні, військові, економічні, санкційні. На його думку, вирішити проблему з Донбасом можна протягом найближчих років.

Анатолій Гриценко Прес-служба

"Це буде поєднання військових, поліцейських, юридичних, інформаційних, дипломатичних, санкційних інструментів й освіти як механізму присутності іноземного контингенту в складі військової, поліцейської та адміністративної місії, в тристоронньому форматі наведе там порядок", — розповів політик.

Він зазначив, що в складі цієї тристоронньої місії повинні бути представники нині окупованих територій, неокупованої України та міжнародні. Водночас про жодну здачу територій мови бути не може.

Щодо Криму, то тут політик підкреслив: "Не буде Україна поступатися правом на Крим в обмін на будь-які економічні поступки — там наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським!".

"Швидкий мир" Вілкула

Кандидат у президенти Олександр Вілкул пропонує припинити війну в Україні в найкоротші терміни. Для цього він розробив мирний план, який передбачає прямі переговори зі США і Росією. Їхньою метою буде прийняття спільної резолюції Ради Безпеки ООН, на яку не накладе вето жодна зі сторін.

Резолюція забезпечить введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. Наступним кроком стане початок роботи на тимчасово непідконтрольних Україні територіях міжнародної адміністрації під егідою ООН.

Потім — проведення на Донбасі виборів відповідно до українського законодавства й за участю українських політичних партій. Паралельно Верховна Рада повинна ухвалити пакет законопроектів у логіці Мінських домовленостей.

Олександр Вілкул Прес-служба

Вілкул зазначив, що додатковим фактором відновлення миру повинен стати статус України як позаблокової нейтральної держави. Він планує закріпити цей статус в Конституції, яка буде прийнята на всенародному референдумі.

Прямі переговори Бойка

"Потрібно переходити до прямих переговорів із усіма сторонами конфлікту. Повинні бути офіційні делегації з офіційними директивами, які зможуть напрацювати пропозиції. Друге — має бути особливий статус цих територій, тому що необхідні декілька років для відновлення там мирного життя. І закон про амністію для тих, хто не був причетний до тяжких злочинів", — з такою пропозицією виступив кандидат Юрій Бойко.

Юрій Бойко Прес-служба

На його думку, після формування пропозицій щодо врегулювання конфлікту, їх потрібно буде винести на всеукраїнський референдум.

Радикальний підхід Ляшка

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко пропонує підписати пряму військову угоду зі США. Паралельно він вимагатиме виконання Будапештського меморандуму, а якщо країни-підписанти і далі будуть саботувати його — Ляшко обіцяє повернути Україні ядерний статус.

У той же час політик різко негативно налаштований щодо Мінських домовленостей.

"Люди втомилися від війни на Донбасі. Вона забрала і продовжує забирати кращих наших громадян. Я готовий зробити все для миру. Але не ціною капітуляції. Наша мета — перемога. А перемогти у війні ми зможемо тільки тоді, коли буде сильна економіка", — пише в своїй програмі політик.

Олег Ляшко

Декілька рівнів Мураєва

"Завдання встановлення миру — багаторівневе. Припинення бойових дій через виконання Мінських домовленостей і прямі переговори всіх сторін конфлікту, відновлення економічних і соціальних зв'язків — тільки перший рівень", — пише в своїй програмі кандидат у президенти Євген Мураєв.

Другий рівень — припинення війни як курсу зовнішньої і внутрішньої політики. Україна повинна повернути свій нейтральний, позаблоковий статус, назавжди звільнившись від зовнішнього управління. Тільки відмовившись від вічного вибору сторін, Україна, на думку Мураєва, може припинити війну, повернути втрачені території і геополітичну суб'єктність.

Рішення про нейтральність і позаблоковість буде прийняте на всеукраїнському референдумі і закріплене в Конституції.

Третій рівень — припинення культурної війни всередині України й відновлення порушеного політичного балансу між західними регіонами та сходом.

Євген Мураєв

"Викорінення мови ненависті, витіснення умов і протиріч, які привели до протистояння, недопущення подібних ситуацій — ось основа системної державної політики примирення", — впевнений кандидат.

Політичне рішення Насірова

Як упевнений кандидат у президенти Роман Насіров, Мінські домовленості мають важливе значення як міжнародно-правовий документ, який скріпив антиросійську коаліцію і продовжує грати позитивну роль у міжнародному праві. Тому особливу увагу варто приділити саме їм.

"З усього цього і стає очевидним, що мінські документи хоча й ігноруються Росією, все ж є важливим фактором в переговорному процесі. І нехтувати цим, мабуть, було б не правильно. Ми повинні використовувати всі міжнародні можливості, щоб впливати на агресію Росії", — упевнений кандидат.

Роман Насіров

Водночас Насіров сумнівається в доцільності Будапештського меморандуму. Окрему увагу кандидат приділяє посиленню української армії, збільшенню військової техніки й поглибленню співпраці з міжнародними союзниками, перш за все США.

"Тому значне посилення тиску політичного, економічного, гуманітарного на Росію і її керівництво шляхом введення максимально ефективних санкцій, обмеження міжнародних відносин і припинення співпраці з Росією, дискредитації цієї країни в міжнародній політиці — неодмінно призведе до серйозних потрясінь у Росії", — вважає Насіров.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!