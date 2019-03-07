МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Програми кандидатів у президенти України 2019

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Переговори з Путіним і ядерна зброя: як кандидати в президенти хочуть повернути Крим і Донбас

133.4тЧитати матеріал російською

Одна з основних проблем українціввійна на Донбасі й окупація Криму. Здебільшого громадяни не хочуть віддавати частину держави російським окупантам.

Фактично кожен третій житель України ставить перед майбутнім президентом завдання вийти з цього складного політичного цугцвангу. Що ж можуть запропонувати кандидатирозбирався OBOZREVATEL.

Чому Донбас такий важливий?

Усі соціологічні дослідження останніх місяців підтверджують тезу: "Війна на Донбасі і повернення Криму залишається топ-темою майбутніх виборів". Так, за даними групи "Рейтинг", в кінці грудня 2018 року 39% українців вважали ситуацію на Донбасі першим за пріоритетом питанням для майбутнього президента.

Рейтинг на замовлення IRI

Рейтинг на замовлення IRI

Це хвилює всі вікові категорії: як молодь, так і людей старшого віку. На другому за пріоритетністю місці йде боротьба з корупцією.

Продовження курсу Порошенка

Петро Порошенко виступає за збереження Мінського переговорного процесу, а також виконання відповідних домовленостей. Крім того, одним із дієвих механізмів виходу із ситуації президент бачить введення миротворчих військ ООН на всю територію ОРДЛО.

Новини
"Перепис ідіотів": Цимбалюк розповів про план Росії на виборах в Україні

Паралельно він наполягає на посиленні української армії, посиленні санкцій проти Росії і продовженні політики відходу від РФ. Нарощувати потрібно і дипломатичний тиск на всіх міжнародних майданчиках, подавати на Росію в суд і вимагати в майбутньому виплати компенсацій за війну й анексію.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Порошенко виступає різко проти будь-якої амністії бойовиків, введення спеціального статусу для Донбасу, федералізації або фактичної здачі територій РФ.

Компроміс Зеленського

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає за дипломатичне вирішення проблеми — проведення прямих переговорів із керівництвом РФ. З того, що нині відомо, він перш за все налаштований припинити вогонь на Донбасі.

Новини
Російська співачка вляпалася в скандал через Зеленського: що трапилося

"Перш за все хочу, щоб перестали стріляти. Ось ці домовленості, думаю, не дуже складні. Мені здається, що можна домовитися. Перше — припинити вбивати. Це важливо — зберегти наших людей", — підкреслив в одному зі своїх інтерв'ю кандидат.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook

У той же час про здачу територій або національних інтересів не йдеться. Зеленський впевнений, що йому вдасться сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним і переконати його не атакувати позиції українських військових через підконтрольних бойовиків. Також у програмі політика є пункт і про "виплату агресором компенсацій за збитки".

Окрему увагу кандидат приділяє Будапештському меморандуму, а також допомозі США і ЄС на міжнародній арені.

Альтернатива Тимошенко

Юлія Володимирівна пропонує сфокусуватися на переговорному процесі. На її думку, конфлікт вирішити можна лише в рамках "Будапешта плюс", де будуть США, Росія, Британія, а також Верховний комісар ЄС і керівництво Німеччини.

Про здачу "національних інтересів і територій" мови також немає. Тимошенко пропонує поступову деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій покроково.

Новини
"Відповім у Раді": Аваков виступив із заявою у справі "сітки" підкупу виборців

"Наша команда розробила програму реінтеграції Криму та Донбасу, яка є альтернативою сьогоднішньої "Мінської формули". Головне її завдання — зруйнувати стіну страху, нерозуміння і ненависті, яка штучно зводиться між Україною й окупованими територіями", — пише Тимошенко в своїй програмі.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Окрему увагу вона приділяє і отриманню компенсацій від Росії за агресію в Україні. Як запевняє Тимошенко, після її приходу до влади будуть подані позови проти РФ.

Підхід Гриценка

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко пропонує підійти до проблеми комплексно, використовувати всі можливі інструменти для повернення територій: юридичні, військові, економічні, санкційні. На його думку, вирішити проблему з Донбасом можна протягом найближчих років.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба

"Це буде поєднання військових, поліцейських, юридичних, інформаційних, дипломатичних, санкційних інструментів й освіти як механізму присутності іноземного контингенту в складі військової, поліцейської та адміністративної місії, в тристоронньому форматі наведе там порядок", — розповів політик.

Новини
Кандидату в президенти України погрожували розправою: що відомо

Він зазначив, що в складі цієї тристоронньої місії повинні бути представники нині окупованих територій, неокупованої України та міжнародні. Водночас про жодну здачу територій мови бути не може.

Щодо Криму, то тут політик підкреслив: "Не буде Україна поступатися правом на Крим в обмін на будь-які економічні поступки — там наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським!".

"Швидкий мир" Вілкула

Кандидат у президенти Олександр Вілкул пропонує припинити війну в Україні в найкоротші терміни. Для цього він розробив мирний план, який передбачає прямі переговори зі США і Росією. Їхньою метою буде прийняття спільної резолюції Ради Безпеки ООН, на яку не накладе вето жодна зі сторін.

Новини
"Гроші роздають!" Стало відомо про підкуп виборців у ще одному місті України

Резолюція забезпечить введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. Наступним кроком стане початок роботи на тимчасово непідконтрольних Україні територіях міжнародної адміністрації під егідою ООН.

Потім — проведення на Донбасі виборів відповідно до українського законодавства й за участю українських політичних партій. Паралельно Верховна Рада повинна ухвалити пакет законопроектів у логіці Мінських домовленостей.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул

Прес-служба

Вілкул зазначив, що додатковим фактором відновлення миру повинен стати статус України як позаблокової нейтральної держави. Він планує закріпити цей статус в Конституції, яка буде прийнята на всенародному референдумі.

Прямі переговори Бойка

"Потрібно переходити до прямих переговорів із усіма сторонами конфлікту. Повинні бути офіційні делегації з офіційними директивами, які зможуть напрацювати пропозиції. Друге — має бути особливий статус цих територій, тому що необхідні декілька років для відновлення там мирного життя. І закон про амністію для тих, хто не був причетний до тяжких злочинів", — з такою пропозицією виступив кандидат Юрій Бойко.

Новини
''Треба ж так дістати'': в Прилуках розкрили особистості ''проплачених агітаторів''
Юрій Бойко

Юрій Бойко

Прес-служба

На його думку, після формування пропозицій щодо врегулювання конфлікту, їх потрібно буде винести на всеукраїнський референдум.

Радикальний підхід Ляшка

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко пропонує підписати пряму військову угоду зі США. Паралельно він вимагатиме виконання Будапештського меморандуму, а якщо країни-підписанти і далі будуть саботувати його — Ляшко обіцяє повернути Україні ядерний статус.

У той же час політик різко негативно налаштований щодо Мінських домовленостей.

"Люди втомилися від війни на Донбасі. Вона забрала і продовжує забирати кращих наших громадян. Я готовий зробити все для миру. Але не ціною капітуляції. Наша мета — перемога. А перемогти у війні ми зможемо тільки тоді, коли буде сильна економіка", — пише в своїй програмі політик.

Олег Ляшко

Олег Ляшко

Декілька рівнів Мураєва

"Завдання встановлення миру — багаторівневе. Припинення бойових дій через виконання Мінських домовленостей і прямі переговори всіх сторін конфлікту, відновлення економічних і соціальних зв'язків — тільки перший рівень", — пише в своїй програмі кандидат у президенти Євген Мураєв.

Другий рівень — припинення війни як курсу зовнішньої і внутрішньої політики. Україна повинна повернути свій нейтральний, позаблоковий статус, назавжди звільнившись від зовнішнього управління. Тільки відмовившись від вічного вибору сторін, Україна, на думку Мураєва, може припинити війну, повернути втрачені території і геополітичну суб'єктність.

Новини
В Україні перевірять законність агітації на виборах: деталі

Рішення про нейтральність і позаблоковість буде прийняте на всеукраїнському референдумі і закріплене в Конституції.

Третій рівень — припинення культурної війни всередині України й відновлення порушеного політичного балансу між західними регіонами та сходом.

Євген Мураєв

Євген Мураєв

"Викорінення мови ненависті, витіснення умов і протиріч, які привели до протистояння, недопущення подібних ситуацій — ось основа системної державної політики примирення", — впевнений кандидат.

Політичне рішення Насірова

Як упевнений кандидат у президенти Роман Насіров, Мінські домовленості мають важливе значення як міжнародно-правовий документ, який скріпив антиросійську коаліцію і продовжує грати позитивну роль у міжнародному праві. Тому особливу увагу варто приділити саме їм.

Новини
Вибори в Україні: в поліції склали плани безпеки для всіх областей

"З усього цього і стає очевидним, що мінські документи хоча й ігноруються Росією, все ж є важливим фактором в переговорному процесі. І нехтувати цим, мабуть, було б не правильно. Ми повинні використовувати всі міжнародні можливості, щоб впливати на агресію Росії", — упевнений кандидат.

Роман Насіров

Роман Насіров

Водночас Насіров сумнівається в доцільності Будапештського меморандуму. Окрему увагу кандидат приділяє посиленню української армії, збільшенню військової техніки й поглибленню співпраці з міжнародними союзниками, перш за все США.

"Тому значне посилення тиску політичного, економічного, гуманітарного на Росію і її керівництво шляхом введення максимально ефективних санкцій, обмеження міжнародних відносин і припинення співпраці з Росією, дискредитації цієї країни в міжнародній політиці — неодмінно призведе до серйозних потрясінь у Росії", — вважає Насіров.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Петро ПорошенкоЮлія ТимошенкоВолодимир ЗеленськийАнатолій ГриценкоОлександр ВілкулЮрій БойкоЄвген МураєвРоман НасіровОлег Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
121
Коментарі
90
81
Смішно
18
Цікаво
17
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gordon Yury
Gordon Yury
Московиты, не смешите людей, не советуйте всякой ерунды людям, жизни которых вы не знаете и не понимаете. Признайте лучше, что сайт ОБОЗРЕВАТЕЛЬ - это единственное для вас окно в свет, где вы можете высказать свое неудовлетворение вашей власти, хотя и в несколько извращенной форме - обвиняя во всех ее грехах власть и народ УКРАИНЫ. У себя на родине вам это делать невольно и опасно: https://news.tut.by/world/629000.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
мураев вилкул тарута новинский фукс ахметов и бойко шуфрич допа гепа бойко медведчук и другие-это предатели Украины и пособники террориста путина все они должны быть уничтожены-их крышует опг порошенко луценко аваков и оборотни в погонах и мантиях
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Зямов Oся, Этот дурачок за кого топит - Зеленского или Тимошенку? Но в целом я присоединяюсь - расстрелять к куям ВСЕХ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зямов Oся
Зямов Oся
Кожедуб Руслан, именем Реввоенсовета - Расстрелять!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Gordon Yury
Gordon Yury
IGGI IGGI, странно было бы от вас услышать другой совет... Но вряд-ли в УКРАИНЕ к нему кто-нибудь прислушается. Крым и кусочек Донбасса вы безусловно вернете и так. И придется вам на этом сайте доказывать крымчанам и жителям Донбасса, что это было единственно правильное решение, принятое в кремле. А еще подвергнуть обструкции все решения, принятые вашим безвременно ушедшим нацлидером. Правда перед этим нужно будет закрыть границы эрэфии действительно железным занавесом, дабы исключить проникновение к вам огромного количества вооруженных бандитов, бегущих с УКРАИНЫ от справедливого возмездия. А вот как вы отличите украинских бандитов от своих - вопрос интересный!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Gordon Yury, Вернем, потому что именно тебе так хочется????? Не молодой ты уже Юрец, а все занимаешся моральным онанизмом. Один строитель железного занавеса с пулей в башке, уже обул вас, рогулей на энную сумму...))) Пора , пора умнеть. Пора начинать думать головой, а не тем на чем сидишь...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги