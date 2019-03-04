"Перепись идиотов": Цимбалюк рассказал о плане России на выборах в Украине

Российская Федерация не теряет надежды на то, что на выборах в Украине верх возьмут пророссийские избиратели, несмотря на то, что такой сценарий крайне маловероятен.

Об этом заявил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уверен, что "противоядием" против подобных действий являются события на Донбассе и в Крыму, которые показали большинству украинцев, чем на самом деле является "русский мир".

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Товарищи не оставляют попыток найти пророссийского избирателя. Ну то есть, так сказать, провести перепись идиотов Украины, которые после всего случившегося позовут русских оккупантов к себе в дом. Надеюсь и уверен, что таких меньшинство. Ведь, наверняка, у каждого есть друзья, которые вынуждены были бежать от ужасов "русского мира" и на Донбассе, и в Крыму", — говорит журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк заявил, что главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

Также он считает, что стремление РФ попасть наблюдателями на выборы в Украину объясняется ее растущими территориальными претензиями. Она уже не хочет ограничиваться оккупированными Крымом и Донбассом, а поэтому пытается всеми путями попасть на свободные территории соседнего государства и установить на них свое влияние.

Журналист поймал главу МИД РФ Сергея Лаврова на признании в том, что РФ не сможет добиться нужных для себя результатов на выборах президента в Украине.

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