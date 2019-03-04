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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Перепись идиотов": Цимбалюк рассказал о плане России на выборах в Украине

5.7тЧитать материал на украинском

Российская Федерация не теряет надежды на то, что на выборах в Украине верх возьмут пророссийские избиратели, несмотря на то, что такой сценарий крайне маловероятен.

Об этом заявил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уверен, что "противоядием" против подобных действий являются события на Донбассе и в Крыму, которые показали большинству украинцев, чем на самом деле является "русский мир".

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Товарищи не оставляют попыток найти пророссийского избирателя. Ну то есть, так сказать, провести перепись идиотов Украины, которые после всего случившегося позовут русских оккупантов к себе в дом. Надеюсь и уверен, что таких меньшинство. Ведь, наверняка, у каждого есть друзья, которые вынуждены были бежать от ужасов "русского мира" и на Донбассе, и в Крыму", — говорит журналист.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ушастик, живет в РФ, и рассказывает всем планы РФ... Наверняка еще и деньги за это получает.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что делает это ушастое недоразумение на фоне Кремля? почему не бежит от ''Русского мира''? Или для хохла родина там где попе теплее?)))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Литвинов Александр, украинский журналист - это уже смешно, свинорылый)
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Захаров Дмитрий, Журналист он, лаптемозглый. Врага надо знать и изучать и лучше это делать в его логове, мацкве.
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