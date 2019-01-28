Причем тут Порошенко: решению Вакарчука по президентству нашли объяснение

Встреча президента Украины Петра Порошенко и Святослава Вакарчука никак не могла повлиять на решение Вакарчука отказаться от участия в выборах. Слишком много времени прошло между этими событиями.
Об этом в эфире ObozTV заявил исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко. Он напомнил, что переговоры главы государства и известного певца состоялись еще в конце декабря.
"У нас была встреча с Вакарчуком. И те аргументы и мысли, которые он выражал, явно свидетельствовали о том, что он в размышлениях. Эти размышления сегодня закончились и я надеюсь, что Святослав Вакарчук продолжит свою деятельность в качестве активного общественного деятеля", – заверил Бойко.
Диссидент, правозащитник и глава ассоциации психиатров Украины Семен Глузман добавил, что также встречался со Святославом Вакарчуком. Он рассказал, как просил его тщательно обдумать свои политические планы.
Святослав Вакарчук
"Не потому, что он великий менеджер – я сомневаюсь в этом. Но если бы он был в списке кандидатов в президенты, то на избирательных участках было бы больше молодежи", – пояснил Глузман.
Он уверен, что Вакарчук – это личность, которая интересна и понятна молодым украинцам, в отличие от многих других. Впрочем, отказ Вакарчука от участия в выборах, добавил правозащитник, его не удивляет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
С единым кандидатом в президенты определились демократические силы Украины. Им стал Анатолий Гриценко.
Общественная организация "Нацдружины" получила разрешение ЦИК наблюдать за избирательным процессом.
Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины.
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Петр Порошенко же планирует объявить о своем выдвижении только 29 января.
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