Причем тут Порошенко: решению Вакарчука по президентству нашли объяснение

Встреча президента Украины Петра Порошенко и Святослава Вакарчука никак не могла повлиять на решение Вакарчука отказаться от участия в выборах. Слишком много времени прошло между этими событиями.

Об этом в эфире ObozTV заявил исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко. Он напомнил, что переговоры главы государства и известного певца состоялись еще в конце декабря.

"У нас была встреча с Вакарчуком. И те аргументы и мысли, которые он выражал, явно свидетельствовали о том, что он в размышлениях. Эти размышления сегодня закончились и я надеюсь, что Святослав Вакарчук продолжит свою деятельность в качестве активного общественного деятеля", – заверил Бойко.

Диссидент, правозащитник и глава ассоциации психиатров Украины Семен Глузман добавил, что также встречался со Святославом Вакарчуком. Он рассказал, как просил его тщательно обдумать свои политические планы.

Святослав Вакарчук

"Не потому, что он великий менеджер – я сомневаюсь в этом. Но если бы он был в списке кандидатов в президенты, то на избирательных участках было бы больше молодежи", – пояснил Глузман.

Он уверен, что Вакарчук – это личность, которая интересна и понятна молодым украинцам, в отличие от многих других. Впрочем, отказ Вакарчука от участия в выборах, добавил правозащитник, его не удивляет.

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