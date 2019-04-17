После визита в США: команда Зеленского пополнилась экс-главой "Нафтогаза"

Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза" (2007-2010 гг.) Олег Дубина войдет в команду кандидата в президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники, утверждая, что Дубина в случае победы Зеленского может стать секретарем СНБО.

Решение о назначении Дубины было согласовано во время визита представителей Зеленского в Вашингтон, где руководитель штаба Иван Баканов и гражданин США М. Коэн общались с официальными лицами Администрации президента, Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

Коэна позиционируют в окружении Зеленского в качестве советника по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, возвращением незаконно выведенных за границу украинских активов.

Как утверждают источники, если Баканов главным образом отвечал в Вашингтоне на политические вопросы, то Дубина общался по вопросам национальной безопасности, финансового и реального секторов экономики Украины.

По оценкам американских источников, встречи команды Зеленского были организованы в США на беспрецедентно высоком уровне.

Олег Дубина LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил журналистам, что в случае победы на выборах не будет создавать коалицию ни с Порошенко, ни с другими экс-регионалами, в том числе Медведчуком и Бойко.

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