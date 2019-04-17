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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Після візиту в США: команда Зеленського поповнилася екс-главою "Нафтогазу"

1.7тЧитати матеріал російською

Колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава "Нафтогазу" (2007-2010 рр.) Олег Дубина увійде в команду кандидата в президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела, стверджуючи, що Дубина в разі перемоги Зеленського може стати секретарем РНБО.

Рішення про призначення Дубини було погоджено під час візиту представників Зеленського в Вашингтон, де керівник штабу Іван Баканов і громадянин США М. Коен спілкувалися з офіційними особами Адміністрації президента, Держдепартаменту та Ради національної безпеки США.

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Коена позиціонують в оточенні Зеленського як радника з питань боротьби з корупцією та відмиванням грошей, поверненням незаконно виведених за кордон українських активів.

Як стверджують джерела, якщо Баканов головним чином відповідав у Вашингтоні на політичні питання, то Дубина спілкувався по питанням національної безпеки, фінансового та реального секторів економіки України.

За оцінками американських джерел, зустрічі команди Зеленського були організовані у США на безпрецедентно високому рівні.

Олег Дубина

Олег Дубина

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив журналістам, що в разі перемоги на виборах не створюватиме коаліцію ні з Порошенком, ні з іншими екс-регіоналами, в тому числі Медведчуком і Бойком.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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