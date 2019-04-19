Порошенко vs Зеленский: украинские деятели записали обращение 

Соучредитель гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар опубликовал обращение украинских деятелей с призывом к осознанности на президентских выборах.

"Нынешний формат второго тура - результат умелой манипуляции общественным сознанием. Да, мы все устали от экономических неурядиц, раздражены коррупционными скандалами, чувствуем постоянную тревогу из-за войны. Это все стало хорошим фундаментом для продвижения нового "альтернативного" кандидата", - написал он на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что выбирать альтернативу имеет смысл только тогда, когда она настоящая и ведет к изменениям к лучшему.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Другое - это не всегда лучше. Является ли действительно альтернативным новый и несистемный кандидат, в независимости которого есть основания сомневаться? Мы должны понимать, что такой президент будет выгодным, в первую очередь, олигархам, которые смогут реализовать через него все свои планы.

Избрание Владимира Зеленского - это избрание слабого и несамостоятельного президента. Такой выбор ставит под угрозу не только экономическое развитие и безопасность наших детей, но и саму украинскую государственность. Пять лет назад мы вышли на защиту нашего европейского будущего со стремлением избавиться от российского имперского гнета. Наша задача сегодня - сохранить свой выбор. Евромайдан и был нашим референдумом по ЕС и НАТО.

Мы будем требовать от действующего президента Петра Порошенко обновление его команды, переформатирование НАПК и антикоррупционной прокуратуры, изменения кадровой политики в силовых структурах, реформирования избирательной системы Украины, утверждение стратегии деоккупации Крыму и реализации других важных шагов. Выполнение этих задач связано с насущными ожиданиями украинского народа", - говорится в обращении.

Отметим, под заявлением подписались около 60 украинских деятелей (чтобы посмотреть список, проскролльте ниже).

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский существенно опережает действующего главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

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