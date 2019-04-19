Порошенко vs Зеленський: українські діячі записали звернення

Співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар опублікував звернення українських діячів із закликом до усвідомленості на президентських виборах.

"Нинішній формат другого туру - результат вмілої маніпуляції суспільною свідомістю. Так, ми всі втомилися від економічних негараздів, роздратовані корупційними скандалами, відчуваємо постійну тривогу через війну. Це все стало хорошим фундаментом для просування нового "альтернативного" кандидата", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

У заяві йдеться, що вибирати альтернативу має сенс тільки тоді, коли вона справжня і веде до змін на краще.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Інше - це не завжди краще. Чи є дійсно альтернативним новий і несистемний кандидат, в незалежності якого є підстави сумніватися? Ми повинні розуміти, що такий президент буде вигідним, в першу чергу, олігархам, які зможуть реалізувати через нього всі свої плани.

Обрання Володимира Зеленського - це обрання слабкого і несамостійного президента. Такий вибір ставить під загрозу не тільки економічний розвиток і безпеку наших дітей, а й саму українську державність. П'ять років тому ми вийшли на захист нашого європейського майбутнього з прагненням позбутися від російського імперського гніту. Наше завдання сьогодні - зберегти свій вибір. Євромайдан і був нашим референдумом по ЄС і НАТО.

Ми будемо вимагати від діючого президента Петра Порошенка оновлення його команди, переформатування НАЗК та антикорупційної прокуратури, зміни кадрової політики в силових структурах, реформування виборчої системи України, затвердження стратегії деокупацію Криму та реалізації інших важливих кроків. Виконання цих завдань пов'язано з нагальними очікуваннями українського народу", - йдеться в зверненні.

Відзначимо, під заявою підписалися близько 60 українських діячів (щоб подивитися список, проскролльте нижче).

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями, кандидат в президенти України Володимир Зеленський істотно випереджає чинного главу держави Петра Порошенка перед другим туром виборів.

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