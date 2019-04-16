МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко vs Зеленский: новый опрос показал явного фаворита

23тЧитать материал на украинском

Согласно соцопросу, во втором туре президентских выборов в Украине 64% граждан проголосует за Владимира Зеленского, 36% - за Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. По его словам, данные касаются тех, кто определился и придет на выборы.

"Если пересчитать по отношению к тем, кто придет на выборы и определился – как собственно, будет на голосовании – то выходит 64% на 36%", — написал он.

Новости
Порошенко vs Зеленский: букмекеры назвали явного фаворита

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Порошенко vs Зеленский: новый опрос показал явного фаворита

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другим соцопросам, во втором туре президентских выборов в Украине чуть больше половины граждан проголосует за Зеленского – 51% всех опрошенных после первого тура, за Порошенко – 21%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир Паниотто
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
131
11
Смешно
10
Интересно
39
Печально
28
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во Франции начали сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери, а в Украине - на тюрьму будущего, в которой будут сидеть Свинарчуки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
за свинарчуков никто голосовать не будет! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
дєбіли, бля...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Trail Blóðug,холуев хуйла просили не беспокоиться, выбирать не ваше дело, ваше дело подохнуть, а ваши бабы без вас ещё нарожают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения