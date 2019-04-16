Порошенко vs Зеленский: новый опрос показал явного фаворита

Согласно соцопросу, во втором туре президентских выборов в Украине 64% граждан проголосует за Владимира Зеленского, 36% - за Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. По его словам, данные касаются тех, кто определился и придет на выборы.

"Если пересчитать по отношению к тем, кто придет на выборы и определился – как собственно, будет на голосовании – то выходит 64% на 36%", — написал он.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другим соцопросам, во втором туре президентских выборов в Украине чуть больше половины граждан проголосует за Зеленского – 51% всех опрошенных после первого тура, за Порошенко – 21%.

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