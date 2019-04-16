Порошенко vs Зеленський: нове опитування засвідчило явного фаворита

Згідно із соцопитуванням, у другому турі президентських виборів в Україні 64% громадян проголосує за Володимира Зеленського, 36% — за Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. За його словами, дані стосуються тих, хто визначився і прийде на вибори.

"Якщо перерахувати щодо тих, хто прийде на вибори і визначився — як, власне, буде на голосуванні — то виходить 64% на 36%", — написав він.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з іншими соцопитуваннями, у другому турі президентських виборів в Україні більш як половина громадян проголосує за Зеленського — 51% всіх опитаних після першого туру, за Порошенка — 21%.

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