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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко vs Зеленський: нове опитування засвідчило явного фаворита

23тЧитати матеріал російською

Згідно із соцопитуванням, у другому турі президентських виборів в Україні 64% громадян проголосує за Володимира Зеленського, 36% — за Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. За його словами, дані стосуються тих, хто визначився і прийде на вибори.

"Якщо перерахувати щодо тих, хто прийде на вибори і визначився — як, власне, буде на голосуванні — то виходить 64% на 36%", — написав він.

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Порошенко vs Зеленський: нове опитування засвідчило явного фаворита

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з іншими соцопитуваннями, у другому турі президентських виборів в Україні більш як половина громадян проголосує за Зеленського — 51% всіх опитаних після першого туру, за Порошенка — 21%.

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Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийВолодимир Паніотто
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во Франции начали сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери, а в Украине - на тюрьму будущего, в которой будут сидеть Свинарчуки.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
за свинарчуков никто голосовать не будет! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
дєбіли, бля...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Trail Blóðug,холуев хуйла просили не беспокоиться, выбирать не ваше дело, ваше дело подохнуть, а ваши бабы без вас ещё нарожают
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