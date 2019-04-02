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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита

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Букмекерські контори почали робити ставки на результат другого туру виборів президента України, за крісло якого борються Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Про це у Facebook повідомив керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, оприлюднивши рейтинги.

Так, дані Європейської букмекерської контори bwin такі: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,22, Порошенка — 4,0. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 25%.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Букмекерська контора Parimatch: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,31, Порошенка — 3,1. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 32,3%.

Букмекерська контора Favorit: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,45, Порошенка — 2,65. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 37,7%.

Букмекерська контора 1xbet: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,33, Порошенка — 3,075. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 32,3%.

Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита
Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита
Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита
Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
я смотрю кацапы тоже ставки ставят.
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
порошенко иди домой !
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У мародероов бандер нет ничего святого, они закладывают будущей своих детей в рабство)))
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