Порошенко чи Зеленський? Букмекери назвали фаворита

Букмекерські контори почали робити ставки на результат другого туру виборів президента України, за крісло якого борються Петро Порошенко та Володимир Зеленський.
Про це у Facebook повідомив керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, оприлюднивши рейтинги.
Так, дані Європейської букмекерської контори bwin такі: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,22, Порошенка — 4,0. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 25%.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський
Букмекерська контора Parimatch: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,31, Порошенка — 3,1. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 32,3%.
Букмекерська контора Favorit: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,45, Порошенка — 2,65. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 37,7%.
Букмекерська контора 1xbet: коефіцієнт на перемогу Зеленського — 1,33, Порошенка — 3,075. Імовірність перемоги Порошенка — не більше 32,3%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Центральна виборча комісія представила попередні результати підрахунку голосів, згідно з якими у другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
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