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Выборы президента Украины 2019

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Андрей Окара
Андрей Окара
ПолитологВсе статьи автора

Порошенко и другие ''агенты'' Путина

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Чем ближе к выборам, тем сильнее поток эмоций на эту тему в украинском информационном пространстве.

На самом деле у Порошенко сложная игра с Кремлем. А судилище над украинскими военными моряками — это спектакль для телезрителей.

На самом деле Путин делает ставку на Порошенко и тайно его поддерживает. Ну а останкинские телеканалы специально ежедневно поносят имя Порошенко — ради повышения его рейтинга в Украине.

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На самом деле Порошенко — тайный ставленник Москвы, и действует в кремлевских интересах. А томос и автокефальная ПЦУ — это всё для отвода глаз.

И так далее.

Чем ближе к президентским выборам, тем в украинском информационном пространстве все более усиливается поток эмоций на тему о Порошенко — ставленнике Кремля.

Впрочем, то же самое говорят и о всех других рейтинговых кандидатах в президенты Украины: Тимошенко, Зеленском, Гриценко. Все они — тайные и очень хорошо законспирированные проводники интересов Кремля. (О политиках из "колоды Медведчука" говорят также, но не с осуждением, а вдохновением — поскольку их предвыборная стратегия построена как раз на "нормализации" отношений с Кремлем и "прекращении русофобской пропаганды" в Украине.)

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Впрочем, и это понятно: самое тяжкое в условиях войны — обвинить конкурента по выборам в работе на врага. Но надо знать также логику и психологию Путина, чтобы оценить адекватность "ставок Кремля".

В сознании российского президента есть "союзники" — то есть, успешно и вовремя завербованные люди. Похоже, именно так он воспринимает Трампа. Есть "попутчики", диалог с которыми неприятен и тяжел, но приходится смирить гордыню и соглашаться на него. Ну а есть смертельные и абсолютные враги, диалог с которыми невозможен и которые подлежат полному стиранию из актуального бытия — назовем это такими словами.

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Вот Лукашенко — он из "попутчиков" будет — и не друг, и не враг, а так. Не друг и не вассал, поскольку никак не идет на "воссоединение" с Россией. Но и не "враг", не "предатель", поскольку "не допустил белорусского Майдана". Между ними есть здоровая – или нездоровая – конкуренция. Они оба почти одного возраста (1952 и 1954 год рождения), оба альфа-самцы (иначе говоря, "видные мужчины в расцвете лет"), оба в разные годы пытались создать себе имидж "объединителя славянских народов".

Когда-то давно, в ельцинские времена, Лукашенко был таким "молодым и перспективным" на фоне маловменяемого и непопулярного Ельцина позднего периода. И, казалось тогда, Союз России и Беларуси — это структура, созданная специально под белорусского президента. Но вдруг в 1999 году на горизонте замаячил Путин — и общесоюзная перспектива Лукашенко была умножена на нуль целых сколько-то десятых.

И такое отношение — взаимно. Но оно не мешает их общению и хитрой – как каждый из них думает – игре друг против друга.

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Совсем иная ситуация у Путина с Саакашвили и Порошенко. В его сознании они оба — враги Кремля, враги РФ, враги и подрыватели российской имперской перспективы и, стало быть, враги всего человечества. Но главное — его личные враги.

А это не лечится и не корректируется.

Путин отказался от телефонного разговора с президентом Украины даже в разгар Керченского кризиса — мол, не хочу помогать плохому Порошенко в его избирательной кампании. Подобный "обет молчания" в той сложной ситуации гипотетически мог привести к военной эскалации и даже полномасштабному военному конфликту. Лишь вмешательство западных стран, пригрозивших Кремлю новыми санкциями и остановкой проекта "Северный поток-2", позволило снизить уровень конфликтогенности вокруг Керченского конфликта.

Обитатели Кремля уже неоднократно высказывались – мол, надо дождаться, пока "на Украине" в марте-апреле изберут нового президента, и уже с ним договариваться о "мире". Иначе говоря, о принятии Киевом кремлевских условий по Донбассу.

Но о нормализации личных – а стало быть, и политических отношений – между Путиным и Порошенко не может идти речи. Украинский президент вместе с Константинопольским патриархом и группой товарищей разрушили то, что было одним из столпов "русского мира", а именно часть имперской инфраструктуры – вывели из раскола неканоническую часть православной паствы. Все церковные преобразования последнего времени в Украине значительно сокращают способность и возможность Москвы влиять за пределами границ РФ. Такого не прощают даже друзьям, не то что врагам.

Да, у Порошенко и Путина действительно сложная игра. Но ставка в ней — если не жизнь, то, по крайней мере, политическое бытие/небытие каждого из игроков.

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Автор
Андрей ОкараАндрей Окара
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник:Новое время
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