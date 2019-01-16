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Выборы президента Украины 2019

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Насиров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

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Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты Украины.

Он подал документы 16 января около 16:45 и выступил как самовыдвиженец.

В течение 5 дней ЦИК должен зарегистрировать его или отказать.

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Насиров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
Насиров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

"Одно из важнейших решений в моей жизни. Убежден, наша страна сейчас переживает сложный и очень важный период. Сегодня нам нужно работать еще больше, предлагать свои идеи, знания, силы и возможности. Сделать максимум, чтобы Украина становилась сильнее с каждым днем", — написал Насиров на своей странице в Facebook.

"Уверен, что нашему государству нужен достойный и ответственный президент, который вместе со своей командой обеспечит реальное развитие украинской экономики, которая станет основой благосостояния каждой украинской семьи и залогом уверенного будущего", — добавил он.

Насиров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
Насиров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

facebook.com/rmnukr

Таким образом, Насиров стал 14-м человеком, который намерен баллотироваться на пост главы государства.

Как писал OBOZREVATEL, у украинцев, проживающих в России, будет два способа проголосовать на выборах президента Украины. Оба варианта предполагают выезд с территории РФ.

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Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Теги
политикаГосударственная фискальная служба Украины
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