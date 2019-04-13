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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Напівгола дружина Лещенка оригінально підтримала Зеленського

7.8тЧитати матеріал російською

Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: "Зе ...?"

Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.

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Напівгола дружина Лещенка оригінально підтримала Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленського в другому турі готова підтримати більшість виборців Гриценка, Тимошенко, Бойка, Ляшка та інших екс-кандидатів.

За даними соціологів, Зеленський випереджає Порошенка більш ніж в два рази.

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Особи
Володимир ЗеленськийСергій Лещенко
Місце
Україна
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Charnosh Semen
Charnosh Semen
Ще одна Зе'довка😣
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кудря александр
кудря александр
Даже не знаю, кто тошнотнее - эта тупая кацапская манда, или ее муженек лещенко...Удачная пара - достойны друг друга.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А ж..у слабо в поддержку зекомика показать? Посмеялись бы!
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