Напівгола дружина Лещенка оригінально підтримала Зеленського

Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: "Зе ...?"

Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленського в другому турі готова підтримати більшість виборців Гриценка, Тимошенко, Бойка, Ляшка та інших екс-кандидатів.

За даними соціологів, Зеленський випереджає Порошенка більш ніж в два рази.

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