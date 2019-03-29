После выборов: журналист раскрыл план Кремля по дестабилизации Украины

Eсли на предстоящих президентских выборах украинцы выберут фигуру, которая не устраивает Кремль, российские силовики начнут в Украине революцию.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал украинский журналист Александр Демченко. По его словам, подготовка к этому варианту событий в России уже началась с постановления в Госдуме "о заблаговременном непризнании выборов в Украине".

"Это значит, что Кремлю понятен наиболее удачливый кандидат, и он его уже не устраивает. До второго тура россияне могут не только проводить акции на улицах украинских городов, но и применить военный потенциал для захвата новых территорий. Тогда всенародным президентом может стать московский кандидат, а Кремль будет ссылаться на пример венесуэльского оппозиционера Гуайдо, которого президентом признали США", – написал Демченко.

Выборы в Украине Корреспондент.net

Кроме этого, по мнению, журналиста, Москва также может апеллировать к недавнему решению американцев по признанию Голанских высот территорией Израиля.

"Россияне уже начали говорить о двойных стандартах. Мол, история с Крымом и Голанскими высотами похожа, он тоже был аннексирован, но там хоть провели референдум. Таким образом, Москва уже готовит общественное мнение к тому, что любой акт оккупации с ее стороны будет законным. Особенно их интересует Украина. Так что российское руководство хорошо готово к нашим выборам. Оно и дальше будет осуществлять план по возвращению Украины в свою орбиту", – предположил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция ЛДПР скандального Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму России проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".

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