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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

После выборов: журналист раскрыл план Кремля по дестабилизации Украины

1.4тЧитать материал на украинском

Eсли на предстоящих президентских выборах украинцы выберут фигуру, которая не устраивает Кремль, российские силовики начнут в Украине революцию.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал украинский журналист Александр Демченко. По его словам, подготовка к этому варианту событий в России уже началась с постановления в Госдуме "о заблаговременном непризнании выборов в Украине".

"Это значит, что Кремлю понятен наиболее удачливый кандидат, и он его уже не устраивает. До второго тура россияне могут не только проводить акции на улицах украинских городов, но и применить военный потенциал для захвата новых территорий. Тогда всенародным президентом может стать московский кандидат, а Кремль будет ссылаться на пример венесуэльского оппозиционера Гуайдо, которого президентом признали США", – написал Демченко.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

Корреспондент.net

Кроме этого, по мнению, журналиста, Москва также может апеллировать к недавнему решению американцев по признанию Голанских высот территорией Израиля.

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"Россияне уже начали говорить о двойных стандартах. Мол, история с Крымом и Голанскими высотами похожа, он тоже был аннексирован, но там хоть провели референдум. Таким образом, Москва уже готовит общественное мнение к тому, что любой акт оккупации с ее стороны будет законным. Особенно их интересует Украина. Так что российское руководство хорошо готово к нашим выборам. Оно и дальше будет осуществлять план по возвращению Украины в свою орбиту", – предположил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция ЛДПР скандального Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму России проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".

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Темы
Российская военная угрозаАннексия Крыма
Персона
Александр Демченко
Место
Украина
Теги
РоссияНовости Россиивойна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кремль уже все проиграл. Он так старательно гадил Украине, портил, что мог и везде мешал, что разрушил все то, что скрывало самое главное, и это главное изичтожает кремль. Ведь главное в том, что в Украине народ обеспечен единством поколений от основателей Киева до нынешнего, и эта идея совершенство, предоставляющее потенциал для любого проявления человека, хоть наука, хоть культура, хоть вопросы веры, хоть деятельность в социуме. Сам кремль самым постыдным образом безыдейный, рядом с идее Украины он перхоть, ничто, никакого будущего.
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Щевьев Андрей
Щевьев Андрей
так да, все верно, надоело украинцам русского происхождения так жить на юго- востоке, пусть быдло с галиции и волыни от соединяются и идут со своими героями и историей в евро хлев к пану поляку. Если так не будет, возможна революция и русские помошут своим братьям, помогут переименовывать улицы во львове, памятники свои поставят и говорить научат не на смеси старорусского и польского, а на языке который князь владимир государственным сделал, т.е. русский, а старорусский запретил на всей кивской руси. Так что, варианта два, либо в еврохлев, коров доить, либо украину уважать, народы украины уважать, уклад их уважать, историю, язык, религию, как в сша, как в европе, как в россии.
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CARGO 100
CARGO 100
Сами ничерта не можете решить. То бублики от США вам майдан устраивают, то теперь организацию революции от России ждёте ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, китайский изучай и свиные глазенки свои щурь, рикшу осваивай, хунхуз добрый, пару раз в неделю свою миску риса получишь усердно бегая, ордынское отродье
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