Після виборів: журналіст розкрив план Кремля з дестабілізації України

Якщо на майбутніх президентських виборах українці оберуть фігуру, що не влаштовує Кремль, російські силовики почнуть в Україні революцію.

Таке припущення у блозі на OBOZREVATEL висловив український журналіст Олександр Демченко. За його словами, підготовка до цього варіанту подій в Росії вже почалася з постанови у Держдумі "про завчасне невизнання виборів в Україні".

"Це означає, що Кремлю зрозумілий найбільш успішний кандидат, і він його вже не влаштовує. До другого туру росіяни можуть не тільки проводити акції на вулицях українських міст, а й застосувати військовий потенціал із захоплення нових територій. Тоді всенародним президентом може стати московський кандидат, а Кремль посилатиметься на приклад венесуельського опозиціонера Гуайдо, якого президентом визнали США", — написав Демченко.

Вибори в Україні Корреспондент.net

Окрім цього, на думку, журналіста, Москва також може апелювати до нещодавнього рішення американців щодо визнання Голанських висот територією Ізраїля.

"Росіяни вже почали говорити про подвійні стандарти. Мовляв, історія з Кримом і Голанськими висотами схожа, він теж був анексований, але там хоч провели референдум. Таким чином, Москва вже готує громадську думку до того, що будь-який акт окупації з її боку буде законним. Особливо її цікавить Україна. Так що російське керівництво добре підготовлене до наших виборів. Воно і надалі здійснюватиме план з поверненню України на свою орбіту", — припустив Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект постанови "Про невизнання підсумків виборів президента України".

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