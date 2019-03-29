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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Після виборів: журналіст розкрив план Кремля з дестабілізації України

1.4тЧитати матеріал російською

Якщо на майбутніх президентських виборах українці оберуть фігуру, що не влаштовує Кремль, російські силовики почнуть в Україні революцію.

Таке припущення у блозі на OBOZREVATEL висловив український журналіст Олександр Демченко. За його словами, підготовка до цього варіанту подій в Росії вже почалася з постанови у Держдумі "про завчасне невизнання виборів в Україні".

"Це означає, що Кремлю зрозумілий найбільш успішний кандидат, і він його вже не влаштовує. До другого туру росіяни можуть не тільки проводити акції на вулицях українських міст, а й застосувати військовий потенціал із захоплення нових територій. Тоді всенародним президентом може стати московський кандидат, а Кремль посилатиметься на приклад венесуельського опозиціонера Гуайдо, якого президентом визнали США", — написав Демченко.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Корреспондент.net

Окрім цього, на думку, журналіста, Москва також може апелювати до нещодавнього рішення американців щодо визнання Голанських висот територією Ізраїля.

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"Росіяни вже почали говорити про подвійні стандарти. Мовляв, історія з Кримом і Голанськими висотами схожа, він теж був анексований, але там хоч провели референдум. Таким чином, Москва вже готує громадську думку до того, що будь-який акт окупації з її боку буде законним. Особливо її цікавить Україна. Так що російське керівництво добре підготовлене до наших виборів. Воно і надалі здійснюватиме план з поверненню України на свою орбіту", — припустив Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект постанови "Про невизнання підсумків виборів президента України".

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Теми
Російська воєнна загрозаанексія Криму
Особа
Олександр Демченко
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росіївійна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кремль уже все проиграл. Он так старательно гадил Украине, портил, что мог и везде мешал, что разрушил все то, что скрывало самое главное, и это главное изичтожает кремль. Ведь главное в том, что в Украине народ обеспечен единством поколений от основателей Киева до нынешнего, и эта идея совершенство, предоставляющее потенциал для любого проявления человека, хоть наука, хоть культура, хоть вопросы веры, хоть деятельность в социуме. Сам кремль самым постыдным образом безыдейный, рядом с идее Украины он перхоть, ничто, никакого будущего.
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Щевьев Андрей
Щевьев Андрей
так да, все верно, надоело украинцам русского происхождения так жить на юго- востоке, пусть быдло с галиции и волыни от соединяются и идут со своими героями и историей в евро хлев к пану поляку. Если так не будет, возможна революция и русские помошут своим братьям, помогут переименовывать улицы во львове, памятники свои поставят и говорить научат не на смеси старорусского и польского, а на языке который князь владимир государственным сделал, т.е. русский, а старорусский запретил на всей кивской руси. Так что, варианта два, либо в еврохлев, коров доить, либо украину уважать, народы украины уважать, уклад их уважать, историю, язык, религию, как в сша, как в европе, как в россии.
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CARGO 100
CARGO 100
Сами ничерта не можете решить. То бублики от США вам майдан устраивают, то теперь организацию революции от России ждёте ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, китайский изучай и свиные глазенки свои щурь, рикшу осваивай, хунхуз добрый, пару раз в неделю свою миску риса получишь усердно бегая, ордынское отродье
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