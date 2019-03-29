"Новое" лицо в политике? Кандидат в президенты Смешко отличился громкими скандалами

Персона бывшего главы Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины Игоря Смешко стала широко известна украинцам после выдвижения его кандидатуры на выборах президента Украины.

Биография кандидата на его официальной странице пестрит "победами", которых Смешко якобы добился находясь на высоких должностях в силовых органах Украины. Но на просторах интернета появилось расследование, которое подробно описывает все "достижения" малоизвестного кандидата в президенты.

OBOZREVATEL собрал его главные месседжи.

Военное образование

Игорь Петрович Смешко родился 17 августа 1955 года в райцентре Христиновка Черкасской области. В 1972 закончил школу с одной четверкой и решает посвятить себя военной службе, и поступил в Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Кирова, специальность - военный инженер из радиотехники. Окончил училище в 1977 году с золотой медалью.

В том же году поступает на службу в часть ПВО группы советских войск в Германии где прослужил до 1979 года, и это вся его реальная служба в боевых частях. Дальше Смешко пошел по пути вечного студента.

Получив звание старшего лейтенанта и вернувшись в СССР, он поступает в адъюнктуру при том же училище, которое закончил. В 1982 году выходит в звании капитана, и тут же назначают на должность старшего преподавателя в этом же училище, хотя такая должность требует, как минимум погон полковника.

Игорь Смешко "Радио Свобода"

В 1988 году Игорь Смешко поступил в докторантуру Военной академии противовоздушной обороны в Киеве и заканчивает ее досрочно – аккурат перед развалом СССР в 1991 году. И становится самым молодым в Советском Союзе доктором технических наук по военной кибернетики.

Уже в 2000 году, при независимой Украине, Смешко закончил Национальную академию обороны Украины (магистр государственного военного управления), а в 2002 году Киевский национальный университет имени Шевченко (правоведение).

Прошел специальные курсы для руководителей разведывательных органов и должностных лиц в сфере Небезопасности в США, Швеции и Великобритании. Почетный магистр объединенного Института военной разведки при Национальной академии обороны Украины по специальности военной управление в международных отношениях.

Начало карьеры и первые скандалы

Независимость Украины Смешко встретил в должности руководителя научно-исследовательского центра Военной академии противовоздушной обороны. В 1992 году Смешко перебирается в еще несуществующее Министерство обороны Украины и становится ответственным секретарем Экспертного научного совета Минобороны, что вполне соответствовало его квалификации и образованию.

Но после полугода работы в МО в том же 1992 году Смешко становится военным, военно-морским, военно-воздушным и по вопросам обороны атташе в Вашингтоне. Назначение мягко говоря странное, по нескольким причинам.

Во-первых, Смешко в своей биографии говорит, что часть его изобретений активно использовалась в производстве головок самонаведения систем ПВО и ПРО. С точки зрения любого контрразведчика отправить разработчика важного компонента систем стратегического назначения в руки потенциального противника – это не просто безумие, а откровенное вредительство в государственных масштабах. Ведь с этого момента все системы, в которых применялось изобретение этого человека, а они, естественно стояли и на вооружении Украины, можно было считать неэффективными.

Униан

А во-вторых, должность военного атташе по сути своей дипломатия плюс разведка. Более того, большинство стран и направляют на эту должность именно опытных разведчиков, которые получают возможность действовать под прикрытием дипломатической неприкосновенности.

Смешко же, как доктор военной кибернетики, не имел отношение ни к дипломатии, ни к разведке, а потому никакой реальной пользы в этом месте принести не мог.

В свою очередь в своей биографии Смешко говорит, что именно американцы хотели и даже просили в качестве основного канала коммуникаций офицера - ракетчика, не связанного своей предыдущей службой до 1991 года с советскими спецслужбами.

Аргументация немного странная, мол у Украины третий ядерный потенциал, потому налаживать отношения будет проще через офицера-ракетчика, а не дипломата.

Смешко довольно легко наладил отношение с Пентагоном, что вылилось в подписание первого Меморандума о сотрудничестве между военными ведомствами Украины и США. Только сейчас, спустя 30 лет становится понятным бесполезность всех этих меморандумов, но тогда данный факт преподносился, как огромный успех.

При этом на своей должности Смешко помогал многим деятелем из Украины не только в вопросах, связанных с деятельность военного пресс-атташе. Например, по слухам, он помог внучке бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина за неделю получить грин-карту, что само по себе является рекордом.

Летом 1995 года Игоря Смешко назначили председателем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Это назначение для него организовал тогдашний секретарь СНБО Владимир Горбулин. В то время Смешко еще находился на дипломатической работе и домой не спешил. Свою каденцию он завершил в 1996 году и только тогда вернулся в Украину.

В последующие четыре года Смешко фактически возглавлял разведсообщество Украины, как за рубежом, так и внутри страны.

Уничтожение Главного разведывательного управления Минобороны

В 1997 году Смешко был назначен начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Продолжая выполнять свою работу в Комитете.

Именно по инициативе Смешко из УБОП МВД Украины в Минобороны были переведены офицеры имеющие соответствующий опыт работы, располагавшие связями в оперативной среде в крупнейших организованных преступных сообществ Украины и имевших оперативные источники.

Смешко любил говорить о том, что собрал вместе наилучшие кадры, но нередко можно услышать и другое мнение, что как раз при его главенствовании самые опытные сотрудники так или иначе ушли.

Есть и другой вопрос, насколько эффективна работа этих лучших кадров. Украинская разведка специфична тем, что по сути работает в собственной стране, для чего в нее и переводились кадры из УБОП. При чем стараниями Смешко их возможности были даже шире чем у того же СБУ.

В конце 1999 года ГУР публично похвалил Леонид Кучма, но вот только ни он, ни хваленные опытные разведчики не подозревали, понятия не имели, что уже не один год президента страны прослушивают и пишут, что позже выльется в "кассетный скандал".

Игорь Смешко и Леонид Кучма

Ничего не знали и о слежке и убийстве журналсита Георгия Гонгадзе. Ничего не знала о готовящемся скандале с "Кольчугами". Не было никаких подвижек в раскрытии резонансных убийств видных политических деятелей: Черновола, Гетьмана, Щербаня. Никаких разоблачений крупных коррупционных схем в системе высших органов власти. Продолжалось безудержное воровство в том же Минобороны.

Спецслужбы РФ паслись в Украине, как у себя дома, продвигали на ответственные посты своих ставленников и агентуру.

Также интересная ситуация сложилась с крышеванием стриптиз-бара "Варшава", совладельцами которой были родственник одного из сотрудников ГУР, известный криминальный авторитет Борис Савлохов ("Солоха") и некий таинственный американец, с которым якобы сотрудничало управление разведки.

С родственником сотрудника ГУР вопрос решили быстро, а вот Савлохову просто заявили, чтобы он просто не появлялся в баре и забыл о своей доле, если не хочет иметь неприятности. Вправлять мозги криминальному авторитету приехал коллега Смешко Сарнацкий, в разговоре также упоминался полковник Литвиненко, которого немного позже застрелил человек, из которого он в буквальном смысле выбивал долги.

Когда до Савлохова банально не дошло, что от него хотят, его начали прессовать. В итоге все дошло к парадоксальной ситуации, криминальный авторитет написал заявление в прокуратуру на сотрудника Комитета по разведке при СНБО.

В 2000 году Смешко попросили уйти с должности начальника ГУР МО, когда вскрылся очередной скандал с женами высоких должностных лиц в разведке, которые за государственный счет ездили отдыхать за границу. Тогда же СБУ и завело уголовное дело на Смешко по отмыванию денег, а также экс-главу ГУР обвинили в шпионаже на пользу США.

Смешко по сути отправляют в ссылку, назначив военным пресс-атташе в Швейцарию, где ему крайне сложно было хоть чем-то отличится и восстановить свою репутацию.

Возвращение Смешко стало возможным в разгар скандала с "Кольчугами", когда бывший майор Госохраны Мельниченко заявил, что в его записях зафиксирован разговор Кучмы с начальником "Укрспецэкспорта" Валерием Малевым, с которым обсуждалась продажа 4 станций радиотехнической разведки "Кольчуга" Ираку в обход санкций США.

Тогда в Америке даже стал обсуждать вопрос введения санкций против Украины, но проблему смог решить Смешко, которого тут же назначили председателем Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при президенте Украины.

Спустя месяц после договоренностей с США, в ноябре 2002 года, Смешко назначают заместителем секретаря СНБО.

Назначение на пост главы СБУ и скандал с отравлением Ющенко

Спустя год Смешко назначают главой СБУ, а его заместителем Владимира Сацюка, которому фиктивно присвоили звание майора, подполковника и полковника. На этой должности известность Смешко принес строительный скандал.

В 2004 году тогдашний глава спецслужбы обратился к мэру Киева Александру Омельченко с просьбой выделить земельные участки для строительства жилья "бездомным" работникам своего ведомства.

Киевский мэр силовикам не отказал и два участка земли решением Киевского горсовета были выделены. Для строительства домов Смешко решил привлечь инвесторов. Схема здесь была такой: строительные компании строят на этих участках жилье и распоряжаются им по своему усмотрению, а офицерам СБУ в этих домах выделяется какая-то часть квартир бесплатно.

Силовое ведомство объявляет конкурс, в котором принимают участие 10 застройщиков. Однако выигрывает тендер созданное накануне ООО "Стабил". Одним из учредителей этой фирмы являлась сестра главы СБУ.

Для строительства дома ООО "Стабил" начала привлекать средства частных инвесторов. Стоимость квадратного метра составляла около 1000 долларов. Однако за два года строительство так и не началось. У застройщика не оказалось разрешительных документов. Далее последовала судебная тяжба с руководством Соломенского района столицы. В отношении строительной компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

За два года ООО "Стабил" собрало с инвесторов 17 млн грн. Хотя судебные споры закончились в пользу застройщика, собственник компании "Стабил", российский гражданин Гринюк продает фирму и уезжает на родину.

Инвесторы, обеспокоенные сменой собственника, узнали, что прежний застройщик — банкрот. Уставной капитал компании составлял всего 23 тыс. грн. Далее выяснилось, что средства, внесенные инвесторами, ООО "Стабил" через генерального подрядчика ООО "Укркоксохиммонтаж" выводило в офшорные компании.

В отношении бывшего собственника компании "Стабил" было возбуждено уголовное дело. В итоге СБУ разрывает отношения с недобросовестным застройщиком, ищет другого и достраивает дом. Бесквартирные офицеры получают жилье, а инвесторы остаются без денег.

Еще один громкий скандал завязался вокруг отравления тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. За два месяца до выборов Ющенко приглашают на специальное совещание на дачу зама Смешка Сацюка, кроме самого хозяина дачи и главы СБУ, на ужине присутствовал бизнесмен и экс-нардеп Давид Жвания. Встреча прошла с одобрения Кучмы. А на следующий день у Ющенко появляются признаки отравления.

Отравление экс-президента Виктора Ющенко

Сам Жвания говорил, что отравление Ющенко было не в интересах Сацюка и Смешко, но к тому моменту вся троица уже была не в фаворе: Сацюк бежал из страны, Смешко сняли с должности главы СБУ и лишили дипломатического ранга, сам Жвания отошел в партии на второстепенные роли и начал активно критиковать Ющенко.

После увольнения Смешко в 2005 году на него открывают 12 уголовных дел, но ни оно не довелось до логического конца .С тех пор карьера Смешко в верхах закончилась.

Смешко в политике

В 2006 году бывший глава СБУ стал президентом никому неизвестного "Центра стратегических исследований и анализа", негосударственная организация была создана как раз под него.

С 2009 года Смешко начинается присматриваться к политике и создает ГО "Сила и честь", которая позже стала партией. Но на своих первых выборах в 2014 году партия набрала аж 0,09% голосов.

Теперь Смешко решил идти в президенты, но и тут результаты неутешительные, его рейтинг колеблется районе 3%.

Сотни тысяч долларов и евро, машини и земельные участки

Декларация кандидата в президенты Игоря Смешко выглядит довольно внушительно. Бывший глава Службы безопасности Украины держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными.

Политик является владельцем 14 земельных участков общей площадью более 7 га, жилого дома площадью 406,6 кв. м в селе Музычи под Киевом, столичной квартиры на 37,7 кв. м и 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве.

Также Смешко указал незавершенное строительство двух жилых домов на 143,7 кв. м и 510 кв. м в селе Музычи Киево-Святошинского района. Имеет декларант и одно место для парковки в столице площадью 16,3 кв. м.

Его жене Юлии принадлежит земельный участок площадью 551 кв. м (Фонтанка, Одесская область) и 8750 кв. м (Гореничи под Киевом), 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 127,8 кв. м в пгт Кореиз (Ялта), нежилое помещение площадью 140,3 кв. м в Киеве, три места для машины тоже в столице.

Игорь Смешко с женою Юлией

Еще семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2269,1 кв. м и землей площадью 12 960 кв. м в селе Рыбаковка Николаевской области, которые принадлежит фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

На жену Смешко записано три автомобиля: Lexus RX 350 2011 года выпуска, Lexus ES 250, 2016 г. в., Nissan Almera, 2008 г. в.

Игорь Смешко является владельцем ООО "Лагуна", которое специализируется на гостиничном бизнесе. В 2017-м среди его доходов задекларированы: пенсия в размере 249,1 тыс. грн, зарплата по совместительству — 12,5 тыс. грн, проценты — 94,9 тыс. грн. Кстати, в декларации не указана судьба американских счетов Смешко.

Доход жены Юлии состоял из дохода от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) — 288,8 тыс. грн и процентов — 42,9 тыс. грн. На банковских счетах жена Смешко сохраняет $70,6 тыс., 3,6 тыс. евро и 5,5 тыс. грн.

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