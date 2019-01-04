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''Не получится'': Ницой вскипела из-за президентства Зеленского

5.1тЧитать материал на украинском

Борец за украинский язык, писательница Лариса Ницой обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко касательно высказывания кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"По Зеленскому тюрьма плачет. Обращаю внимание Генерального прокурора Украины, что будущий кандидат в президенты Владимир Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, а также решения Конституционного суда №10 от 14 декабря 1999 года. В своем видеообращении, которое он до сих пор не опроверг, Зеленский говорит, чтобы "восток как хотел, так и говорил", – написала она в обращении.

По словам Ницой, согласно статье 10 Конституции Украины, государственным в стране является только украинский язык.

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"Язык меньшинств может свободно развиваться, но "как хочется" – не получится, потому что статус государственного имеет украинский, а не русский язык. Что означает этот статус, объясняет Конституционный суд. Украинский язык – это обязательное средство общения во всех органах власти, а также во всех публичных сферах. Чего не сказано о языке меньшинств – русском", – подчеркнула писательница.

Она также пояснила, что по статье 382 УК Украины нарушать решение Конституционного суда запрещено, потому что за это предусмотрено наказание: штраф до тысячи необлагаемых минимумов или лишение свободы от 3 до 8 лет.

"Пока Зеленский был деятелем шоу-бизнеса – пока ему сходили с рук его антиукраинские выпады. Теперь, когда гражданин Зеленский решил стать политиком, прежде чем говорить хоть одно кривое слово в сторону украинского языка, надо 100 раз думать. Тем более, если он планирует стать будущим гарантом. Попутно напоминаю о разнице между личным пространством и публичным. В личное пространство никто не вмешивается в отличие от публичного пространства Украины", – резюмировала она.

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Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Лариса НицойВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
украинский языкГПУ
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА НЕМ МОЖНО ГОВОРИТЬ (ПЕТЬ) ПИСАТЬ - ВОТ ТОЛЬКО ДУМАТЬ НА НЕМ НЕВОЗМОЖНО ……..
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Кто-нибудь знает, эта шваль подзаборная заграницей бывает, и где? Хочется встретится с ней, и научить русскому языку, да так, чтобы от зубов отскакивало!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О, ватная прошмандовка еще с опохмела не вышла, а уже распизделась не по методичке.))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Бешенство Ватки, Хоспадя какой ты долбаёб эта кастрюля как раз и гнобила русский язык - но ты настолько уебан что не понял что она такая же свинья как и ты …..
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