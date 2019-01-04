''Не получится'': Ницой вскипела из-за президентства Зеленского

Борец за украинский язык, писательница Лариса Ницой обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко касательно высказывания кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"По Зеленскому тюрьма плачет. Обращаю внимание Генерального прокурора Украины, что будущий кандидат в президенты Владимир Зеленский грубо нарушает Конституцию Украины, а также решения Конституционного суда №10 от 14 декабря 1999 года. В своем видеообращении, которое он до сих пор не опроверг, Зеленский говорит, чтобы "восток как хотел, так и говорил", – написала она в обращении.

По словам Ницой, согласно статье 10 Конституции Украины, государственным в стране является только украинский язык.

"Язык меньшинств может свободно развиваться, но "как хочется" – не получится, потому что статус государственного имеет украинский, а не русский язык. Что означает этот статус, объясняет Конституционный суд. Украинский язык – это обязательное средство общения во всех органах власти, а также во всех публичных сферах. Чего не сказано о языке меньшинств – русском", – подчеркнула писательница.

Она также пояснила, что по статье 382 УК Украины нарушать решение Конституционного суда запрещено, потому что за это предусмотрено наказание: штраф до тысячи необлагаемых минимумов или лишение свободы от 3 до 8 лет.

"Пока Зеленский был деятелем шоу-бизнеса – пока ему сходили с рук его антиукраинские выпады. Теперь, когда гражданин Зеленский решил стать политиком, прежде чем говорить хоть одно кривое слово в сторону украинского языка, надо 100 раз думать. Тем более, если он планирует стать будущим гарантом. Попутно напоминаю о разнице между личным пространством и публичным. В личное пространство никто не вмешивается в отличие от публичного пространства Украины", – резюмировала она.

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