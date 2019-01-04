''Не вийде'': Ніцой скипіла через президентство Зеленського

Борець за українську мову, письменниця Лариса Ніцой звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка щодо висловлювання кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

"За Зеленським тюрма плаче. Звертаю увагу Генерального прокурора України, що майбутній кандидат у президенти Володимир Зеленський грубо порушує Конституцію України, а також рішення Конституційного суду №10 від 14 грудня 1999 року. У своєму відеозверненні, яке він і досі не спростував, Зеленський каже, щоб "восток как хотєл, так і говоріл", – написала вона в зверненні.

За словами Ніцой, згідно зі статтею 10 Конституції України, державною в країні є тільки українська мова.

"Мова меншин може вільно розвиватися, але "как хочєтся" – не вийде, бо статус державної має українська, а не російська мова. Що означає цей статус, пояснює Конституційний суд. Українська мова – це обов’язковий засіб спілкування у всіх органах влади, а також у всіх публічних сферах. Чого не сказано про мову меншин – російську", – наголосила письменниця.

Вона також пояснила, що за статтею 382 КК України порушувати рішення Конституційного суду заборонено, тому що за це передбачено покарання: штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Поки Зеленський був діячем шоу-бізнесу – поки йому сходили з рук його антиукраїнські випади. Тепер, коли громадянин Зеленський вирішив стати політиком, перш ніж говорити хоч одне криве слово в бік української мови, треба 100 разів думати. Тим більше, якщо він планує стати майбутнім гарантом. Принагідно нагадую про різницю між особистим простором і публічним. В особистий простір ніхто не втручається на відміну від публічного простору України", – підсумувала вона.

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