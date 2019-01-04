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/Выборы президента Украины 2019

''Не вийде'': Ніцой скипіла через президентство Зеленського

5.1тЧитати матеріал російською

Борець за українську мову, письменниця Лариса Ніцой звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка щодо висловлювання кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

"За Зеленським тюрма плаче. Звертаю увагу Генерального прокурора України, що майбутній кандидат у президенти Володимир Зеленський грубо порушує Конституцію України, а також рішення Конституційного суду №10 від 14 грудня 1999 року. У своєму відеозверненні, яке він і досі не спростував, Зеленський каже, щоб "восток как хотєл, так і говоріл", – написала вона в зверненні.

За словами Ніцой, згідно зі статтею 10 Конституції України, державною в країні є тільки українська мова.

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"Мова меншин може вільно розвиватися, але "как хочєтся" – не вийде, бо статус державної має українська, а не російська мова. Що означає цей статус, пояснює Конституційний суд. Українська мова – це обов’язковий засіб спілкування у всіх органах влади, а також у всіх публічних сферах. Чого не сказано про мову меншин – російську", – наголосила письменниця.

Вона також пояснила, що за статтею 382 КК України порушувати рішення Конституційного суду заборонено, тому що за це передбачено покарання: штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Поки Зеленський був діячем шоу-бізнесу – поки йому сходили з рук його антиукраїнські випади. Тепер, коли громадянин Зеленський вирішив стати політиком, перш ніж говорити хоч одне криве слово в бік української мови, треба 100 разів думати. Тим більше, якщо він планує стати майбутнім гарантом. Принагідно нагадую про різницю між особистим простором і публічним. В особистий простір ніхто не втручається на відміну від публічного простору України", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Лариса НіцойВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
українська моваГПУ
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА НЕМ МОЖНО ГОВОРИТЬ (ПЕТЬ) ПИСАТЬ - ВОТ ТОЛЬКО ДУМАТЬ НА НЕМ НЕВОЗМОЖНО ……..
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Кто-нибудь знает, эта шваль подзаборная заграницей бывает, и где? Хочется встретится с ней, и научить русскому языку, да так, чтобы от зубов отскакивало!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О, ватная прошмандовка еще с опохмела не вышла, а уже распизделась не по методичке.))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Бешенство Ватки, Хоспадя какой ты долбаёб эта кастрюля как раз и гнобила русский язык - но ты настолько уебан что не понял что она такая же свинья как и ты …..
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