''Не вийде'': Ніцой скипіла через президентство Зеленського

Борець за українську мову, письменниця Лариса Ніцой звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка щодо висловлювання кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.
"За Зеленським тюрма плаче. Звертаю увагу Генерального прокурора України, що майбутній кандидат у президенти Володимир Зеленський грубо порушує Конституцію України, а також рішення Конституційного суду №10 від 14 грудня 1999 року. У своєму відеозверненні, яке він і досі не спростував, Зеленський каже, щоб "восток как хотєл, так і говоріл", – написала вона в зверненні.
За словами Ніцой, згідно зі статтею 10 Конституції України, державною в країні є тільки українська мова.
"Мова меншин може вільно розвиватися, але "как хочєтся" – не вийде, бо статус державної має українська, а не російська мова. Що означає цей статус, пояснює Конституційний суд. Українська мова – це обов’язковий засіб спілкування у всіх органах влади, а також у всіх публічних сферах. Чого не сказано про мову меншин – російську", – наголосила письменниця.
Вона також пояснила, що за статтею 382 КК України порушувати рішення Конституційного суду заборонено, тому що за це передбачено покарання: штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі від 3 до 8 років.
"Поки Зеленський був діячем шоу-бізнесу – поки йому сходили з рук його антиукраїнські випади. Тепер, коли громадянин Зеленський вирішив стати політиком, перш ніж говорити хоч одне криве слово в бік української мови, треба 100 разів думати. Тим більше, якщо він планує стати майбутнім гарантом. Принагідно нагадую про різницю між особистим простором і публічним. В особистий простір ніхто не втручається на відміну від публічного простору України", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вибори президента України заплановані на березень 2019 року.
Зеленський зробив заяву про свій похід у політику разом із партією "Слуга народу", назву якої носить серіал із шоуменом, де він виконує роль президента України.
В інтерв'ю Гордону він повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.
Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.
У новорічну ніч шоумен оголосив про висунення в кандидати в президенти України.
Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".