Выборы близко: как накажут украинцев за нарушения

Еще ни одни выборы в истории Украины не проходили без фальсификаций. Гречка, подкуп голосов, подвоз избирателей — отнюдь не полный набор всем известных махинаций перед голосованием. Нынешний закон хоть и прописывает наказание за такие нарушения, но в реальности штрафы и тюрьма никого не пугают.

Именно поэтому в Верховной Раде еще в апреле 2018 года зарегистрировали проект закона, который должен усилить ответственность за махинации. Как хотят наказывать и поддержат ли идею в парламенте — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Раде уже год лежит проект закона, который должен существенно усилить наказание за махинации на выборах. Там детально расписано, как и кто должен отвечать за гречку или "карусели".

Предлагают наказывать как гривней, так и реальными сроками.

Правда, принять закон к президентским выборам 2019 года уже не удастся, нардепы не особо спешат. Но, возможно, к парламентским выборам в этом году под давлением общественности сдвиги будут.

Выгодно ли принимать закон народным депутатам?

К президентским выборам 2019 года новый законопроект принят не будет. Международные правилане советуют менять законодательство во время избирательной кампании. По словам аналитика "ОПОРЫ" Александра Клюжева, есть вероятность, что Верховная Рада проголосует за изменения к парламентским выборам, которые запланированы на октябрь этого года.

"Действительно, проблематично задействовать нормы этого закона во время президентской кампании, поэтому мы ожидаем, что проект после принятия заработает именно под парламентские выборы", — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL эксперт.

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Оптимизм вселяет и тот факт, что большинство из заявленных идей в законопроекте поддерживаются основными политическими силами.

"У полиции уходит много времени на расследование довольно мелких нарушений, которые не сильно влияют на результат выборов. Порча бюллетеня избирателем, например, по-факту просто хулиганские или протестные действия. Мы понимаем, что огромные ресурсы Нацполиции тратятся на их расследования. Поэтому была предложена идея разграничить правонарушения по последствиям и декриминализировать те, которые не несут реальной угрозы для проведения выборов", — считает Клюжев.

Что предлагают?

Существенно дополнить и обновить законы Украины, которые предусматривают ответственность за махинации на выборах. Новый проект, подготовленный общественной организацией “ОПОРА” (специализируется на избирательном процессе) и Министерством внутренних дел, еще не рассматривался в Верховной Раде. Но вот его ключевые пункты:

Если агитацией занимаются должностные лица, которым это запрещено законом (госслужащие, военные и т.д.), агитация происходит в “день тишины”, или в день выборов — их ждет наказание;

Нарушителю придется заплатить от 1700 до 3400 гривен, а если это именно госслужащий или сотрудник при исполнении — от 3400 до 5100 гривен.

Избиратель на участке публично оглашает, за кого он проголосовал;

Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен. Аналогичное наказание грозит и за уничтожение избирателем бюллетеня для голосования, или за попытку вынести его из участка.

Если доверенному лицу кандидата, самому кандидату мешают выполнять свои полномочия, то тут также предусмотрено наказание;

Штраф на граждан от 850 до 1700 гривен, на должностных лиц от 1700 до 2550 гривен.

Препятствование голосованию избирателя, работе председателя, заместителя председателя, секретаря, другого члена избирательной комиссии или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, соединенные с обманом или принуждением;

Наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет или лишением свободы на этот же срок. Если же правонарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору, или тут были замешаны члены комиссии, то им грозит лишение свободы от 3-х до 7-ми лет с лишением возможности занимать должности на срок до 5 лет.

Вброс бюллетеня для голосования;

Штраф от 1700 до 3400 гривен, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение воли на срок до 3-х лет, лишение свободы до 2-х лет. Если же нарушение произошло повторно (членами комиссии, кандидатом или его доверенным лицом) — лишение свободы от 5-ти до 7-ми лет с лишением права занимать должности до 5-ти лет.

Уничтожение избирательной документации;

Ограничение свободы от 3-х до 5-х лет или тюрьма на срок от 2-х до 4-х лет. Если же действия совершены группой лиц по предварительному сговору, или членами комиссии — их ждет от 3-х до 5-ти лет тюрьмы с лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до 5-ти лет.

Фальсификация и кража избирательной документации;

Лишение свободы от 2-х до 6-ти лет з лишением права занимать определенные должности, заниматься деятельностью на срок до 5-ти лет.

Подвоз избирателей к участку (карусель);

Штраф в размере 5100 гривен или лишение свободы на срок до 3-х лет. Если же в махинациях замешаны кандидат, его доверенное лицо или член комиссии, им могут дать до 7 лет тюрьмы.

Внесение заведомо ложных данных в реестр избирателей;

Если информация подтвердится, нарушителю грозит до 4-х лет лишения свободы.

За получение денег за голос или явные махинации со стороны кандидата (снятие с выборов в пользу опонента), наказание будет в виде штрафа от 1700 до 5100 гривен, или исправительные работы на срок до 2-х лет, или лишением свободы на аналогичный срок.

Нынешние законы также предусматривают наказание за махинации, но как показывает практика, этого недостаточно для борьбы с нечестными фальсификаторами.

Немного о фальсификациях в Украине

К примеру, в рамках проведения парламентских выборов в 2014 году полиция открыла 291 уголовное дело. По данным мониторинга “ОПОРЫ” и IFES (Международной фундации избирательных систем), чаще всего привлекались к ответственности те, кто пробывал вынести бюллетени для голосования (в лидерах Донецкая и Ровненская области), попытка получить бюлетеня вместо другого человека (схема популярна в Одесской области), участие в подкупе избирателей (отличились Хмельницкая и Днепропетровская области).

В подавляющем большинстве случаев дела были закрыты. По состоянию на сентябрь 2015 года, лишь 14 человек дошли до реальных судебных процессов. Семеро из них отделались штрафами от 1700 до 6800 гривен.

В целом в Украине есть практика наказания за подкуп или махинации в рамках избирательного процесса. Довольно часто за гречку или кампанию “500 гривен за голос” приходится кому-то отвечать. Но "мальчиками для битья" обычно становятся именно исполнители таких махинаций. Чаще всего это нанятые люди, которые за определенную сумму идут на риск. После длительных судебных тяжб, они отделываются штрафами, которые и оплачивают за них прямые организаторы махинаций.

Кандидаты, их доверенные лица, политические партии и их лидеры всегда остаются безнаказанными.

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