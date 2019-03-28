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Выборы президента Украины 2019

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Наливайченко рассказал, как покончить с фальсификациями на выборах в Украине

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Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко предложил ввести в стране электронное голосование на выборах.

В эфире ObozTV на вопрос, возможно ли навсегда покончить с фальсификациями на выборах, кандидат в президенты ответил: "Да, возможно. Для этого надо ввести электронное голосование, где каждый голос будет сразу идти на защищенный сервер Центральной избирательной комиссии и сразу засчитываться".

Вторая часть защиты от фальсификаций, по словам Наливайченко, должна заключаться в том, что каждый бюллетень гражданина Украины должен быть персональным – с ФИО и личным штрих-кодом.

"Каждые выборы только один бюллетень должен быть напечатан для каждого украинского гражданина, с уважением предоставлен вам, и с уважением, а главное – без фальсификаций, сразу подсчитан. И тогда результаты выборов мы будем узнавать через полчаса, максимум через час, после завершения голосования", – объяснил политик.

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"Я еще в прошлом году привез вместе с эстонскими партнерами проект электронного правительства и веб-сайта, который включает, в том числе, электронное голосование для всех граждан Украины", – сообщил он.

Наливайченко также отметил, что введение электронного голосования даст возможность голосовать украинцам за границей.

"Миллионы украинцев, выехавших на работу и учебу, получат право участвовать в выборах", – подчеркнул кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Валентин Наливайченко позвал на выборы в Украину наблюдателей от ЕС и НАТО.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Валентин Наливайченко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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