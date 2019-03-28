Наливайченко розповів, як покінчити з фальсифікаціями на виборах в Україні

Кандидат у президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко запропонував запровадити в країні електронне голосування на виборах.

В ефірі ObozTV на питання, чи можливо назавжди покінчити з фальсифікаціями на виборах, кандидат у президенти відповів: "Так, можливо. Для цього треба запровадити електронне голосування, де кожен голос буде одразу йти на захищений сервер Центральної виборчої комісії і одразу зараховуватися".

Друга частина захисту від фальсифікацій, за словами Наливайченка, повинна полягати в тому, що кожен бюлетень громадянина України повинен бути персональним – з ПІБ і особистим штрих-кодом.

"Кожні вибори тільки один бюлетень повинен бути надрукований для кожного українського громадянина, з повагою наданий вам, і з повагою, а головне – без фальсифікацій, одразу підрахований. І тоді результати виборів ми будемо дізнаватися через півгодини, максимум через годину, після завершення голосування", – пояснив політик.

Новини Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного

"Я ще минулого року привіз разом з естонськими партнерами проект електронного уряду та веб-сайту, який включає, зокрема, електронне голосування для всіх громадян України", – повідомив він.

Наливайченко також зазначив, що введення електронного голосування дасть можливість голосувати українцям за кордоном.

"Мільйони українців, які виїхали на роботу і навчання, отримають право брати участь у виборах", – підкреслив кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат в президенти Валентин Наливайченко покликав на вибори в Україну спостерігачів від ЄС і НАТО.

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