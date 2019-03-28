МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Наливайченко розповів, як покінчити з фальсифікаціями на виборах в Україні

760Читати матеріал російською

Кандидат у президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко запропонував запровадити в країні електронне голосування на виборах.

В ефірі ObozTV на питання, чи можливо назавжди покінчити з фальсифікаціями на виборах, кандидат у президенти відповів: "Так, можливо. Для цього треба запровадити електронне голосування, де кожен голос буде одразу йти на захищений сервер Центральної виборчої комісії і одразу зараховуватися".

Друга частина захисту від фальсифікацій, за словами Наливайченка, повинна полягати в тому, що кожен бюлетень громадянина України повинен бути персональним – з ПІБ і особистим штрих-кодом.

"Кожні вибори тільки один бюлетень повинен бути надрукований для кожного українського громадянина, з повагою наданий вам, і з повагою, а головне – без фальсифікацій, одразу підрахований. І тоді результати виборів ми будемо дізнаватися через півгодини, максимум через годину, після завершення голосування", – пояснив політик.

Новини
Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного

"Я ще минулого року привіз разом з естонськими партнерами проект електронного уряду та веб-сайту, який включає, зокрема, електронне голосування для всіх громадян України", – повідомив він.

Наливайченко також зазначив, що введення електронного голосування дасть можливість голосувати українцям за кордоном.

"Мільйони українців, які виїхали на роботу і навчання, отримають право брати участь у виборах", – підкреслив кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат в президенти Валентин Наливайченко покликав на вибори в Україну спостерігачів від ЄС і НАТО.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Валентин Наливайченко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки