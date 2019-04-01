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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Мовчіть і заздріть": Каспаров яскраво дав відсіч Росії за інтерес до виборів в Україні

10.1тЧитати матеріал російською

Росія та будь-який її громадянин не має морального права втручатися у вибори президента України. Адже в країні-агресорі давним-давно не існує такого поняття, як вільне волевиявлення.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook російський опозиціонер Гаррі Каспаров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як представник Росії, я вважаю для себе незручним втручатися в цей процес. По-перше, тому, що Росія є країною-агресором, по-друге, тому, що ми вже забули, що таке вибори", — сказав він.

Гаррі Каспаров

Гаррі Каспаров

Facebook Гаррі Каспарова

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"Вчити, як треба голосувати тих, хто вже 25 років регулярно вказує на двері своїм президентам і прем'єр-міністрам, мені здається, росіянам не з руки. І я б порадив усім іншим, як опозиційним, так і псевдо-опозиційним російським діячам, просто мовчати і заздрити. Коли у нас з'являться вибори, тоді будемо обговорювати, що відбувається у сусідів", — влучно додав Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каспаров писав, що росіяни нарешті зрозуміли, що саме їм доводиться платити за війну, яку президент країни Володимир Путін веде проти Заходу. Якщо раніше кремлівська конфронтація із західним світом не зачіпала російський народ, то зараз через різні санкції вони відчувають її на своїй власній кишені.

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Особа
Гаррі Каспаров
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лаконично.Верно. И назидательно.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ещё одна плесень вылезла.Вот они,одна кодла и название ей - либеральные фашисты.Айдерка Муджабе тоже из этого числа.Всех,кто несогласен с либеральными фашистами - расстрелять,репрессировать и т.п.А несомненно ласогласных с ними(судя по результатам выборов)84%.В России примерно такая же цифра или немного выше.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Про Азербайджан,он ничего не сказал?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Смирнов Алексей, азербайджанцы ваши братья? Наверное как поляки и американцы?
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Семёнов Александр, он-же не азербайджанец,а еврей.Когда ещё был совок он переехал в Москву,а Азербайджан ничего плохого Украине не сделал и не критикует каждый день украинские выборы и т.д..
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