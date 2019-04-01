"Мовчіть і заздріть": Каспаров яскраво дав відсіч Росії за інтерес до виборів в Україні

Росія та будь-який її громадянин не має морального права втручатися у вибори президента України. Адже в країні-агресорі давним-давно не існує такого поняття, як вільне волевиявлення.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook російський опозиціонер Гаррі Каспаров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як представник Росії, я вважаю для себе незручним втручатися в цей процес. По-перше, тому, що Росія є країною-агресором, по-друге, тому, що ми вже забули, що таке вибори", — сказав він.

Гаррі Каспаров Facebook Гаррі Каспарова

"Вчити, як треба голосувати тих, хто вже 25 років регулярно вказує на двері своїм президентам і прем'єр-міністрам, мені здається, росіянам не з руки. І я б порадив усім іншим, як опозиційним, так і псевдо-опозиційним російським діячам, просто мовчати і заздрити. Коли у нас з'являться вибори, тоді будемо обговорювати, що відбувається у сусідів", — влучно додав Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каспаров писав, що росіяни нарешті зрозуміли, що саме їм доводиться платити за війну, яку президент країни Володимир Путін веде проти Заходу. Якщо раніше кремлівська конфронтація із західним світом не зачіпала російський народ, то зараз через різні санкції вони відчувають її на своїй власній кишені.

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