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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Мне предлагали все'': Аваков сделал громкое заявление о кандидатах в президенты 

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его пытались склонить к сотрудничеству абсолютно все кандидаты в президенты на предстоящих выборах.

Об этом он рассказал в интервью Lb.ua. "Они мне все предлагали все. Вот тут шутка это или серьезно – решите сами. Оставляю на усмотрение каждого", - сказал глава МВД.

"Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам – мне нельзя что-то посулить на выборах, за подмену принципов. Пошлю любого. Выборы проведу честно – это моя амбиция. Она совпадает с амбицией народа Украины – ведь правда? Тогда я на ней настаиваю, вне зависимости от моих личных симпатий-антипатий", - подчеркнул Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Также он отметил, что в следующем правительстве будет представлять большую парламентскую фракцию, которая делегирует ему полномочия, как члену Кабинета министров компетентно выполнять обязанности.

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"Я выполняю сложную структурную, неблагодарную, но фундаментальную реформу, делаю структурные проекты и строю дорогу новым молодым кадрам будущего. Это трудно. Требует энергии на всю катушку, и… требует поддержки фракции в парламенте! А быть марионеткой в чьих-то руках, следить флюгером – нос по ветру – затыкать дыры и называться министром, не делая стратегической работы – мне не интересно. Поэтому для меня важно, смогу ли я в будущем представлять интересы мощной парламентской группы, чтобы реализовать заявленные цели, а не при каком президенте я буду работать", - заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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