МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Мене не цікавить!" Порошенко жорстко пройшовся по Зеленському

12.3тЧитати матеріал російською

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що його цікавить особиста позиція Володимира Зеленського, а не його виборчого штабу, у ключових політичних питаннях.

Про це Порошенко сказав у прямому ефірі програми "Свобода слова". Він заявив, що український народ має право знати, куди рухається країна.

"Мене не цікавить позиція штабу кандидата в президенти. Ми обирали не штаб. Ми обираємо не радників, ми обираємо президента", – сказав він.

Новини
"Чорний піарник Порошенка": скандальний політтехнолог дав коментар

Порошенко зазначив, що президент несе відповідальність за безпеку країни, зовнішню політику, захист конституційних прав і свобод громадян.

"І мені абсолютно набридло говорити, з якого входу хто буде входити на дебати, де, в яких стадіонах, у якій послідновності. Це не справа ні президента, ні кандидата в президенти", – додав він.

"Мене не цікавить!" Порошенко жорстко пройшовся по Зеленському

Скрін відео

Відзначимо, в програмі "Свобода слова" Зеленського представляв його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, що глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той іще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", тому що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикадебати
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
22
10
Смішно
53
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Садовый: если выборы выиграет Зеленский, то со всеми украинскими процессами придется распрощаться .Даже Садовой в шоке от крошки Цахеса!Украинцы, ААсстановитесь! Не голосуйте за виртуальную кучу дерьма! ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ! Будет только хуже!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
4. Беня уже говорит, что дефолт – это хорошо. Подождите, и к осени мы узнаем, что холодомор – это супер.А доллар по 200 – это вообще зае@ись!Знаете, сколько гривен за один доллар тогда можно будет купить? То-то же.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
А вы сомневаетесь, амигос, что рулить будет Беня? А, если ему за весь этот цирк с конями ещё заплатит Параша, то перехват руководством произойдёт очень быстро. И, вот, тогда мы увидим всё “суконное рыло” своих “мыжебратьев”! На Московии уже вовсю проходит рехферендум по присоединению 8-ми областей юго-востока Украины! Во, как! Нами уже торгуют! Нас уже заранее продали в рабство! А вы нашему многовековому врагу своих детей и внуков на тарелочке подносите! ДОБРОВОЛЬНО! Ну, и кто вы после этого?!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки