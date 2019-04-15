"Мене не цікавить!" Порошенко жорстко пройшовся по Зеленському

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що його цікавить особиста позиція Володимира Зеленського, а не його виборчого штабу, у ключових політичних питаннях.

Про це Порошенко сказав у прямому ефірі програми "Свобода слова". Він заявив, що український народ має право знати, куди рухається країна.

"Мене не цікавить позиція штабу кандидата в президенти. Ми обирали не штаб. Ми обираємо не радників, ми обираємо президента", – сказав він.

Порошенко зазначив, що президент несе відповідальність за безпеку країни, зовнішню політику, захист конституційних прав і свобод громадян.

"І мені абсолютно набридло говорити, з якого входу хто буде входити на дебати, де, в яких стадіонах, у якій послідновності. Це не справа ні президента, ні кандидата в президенти", – додав він.

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Відзначимо, в програмі "Свобода слова" Зеленського представляв його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, що глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той іще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", тому що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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