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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Ляшко объявил, кого из кандидатов поддержит во втором туре

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Радикальная партия во главе с Олегом Ляшко на поддержит ни одного из кандидатов – Петра Порошенко или Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.

Об этом народный депутат заявил с трибуны Верховной Рады, отметив, что президентские гонки превратились в "цирк".

"Ни я, ни наша команда, мы не поддерживаем никого из кандидатов", – отметил главный радикал страны.

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Ляшко подчеркнул, что Порошенко и Зеленский вместо работы "соревнуются анализами", а не программами, идеями или путями развития Украины.

"Я благодарю каждого из более миллиона граждан, поддержавших меня на президентских выборах. И пока кандидаты в президенты меряются анализами, унижая Украину перед всем миром, наша команда продолжает борьбу за украинцев. Кто бы ни стал новым властью, мы не дадим им грабить украинцев", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране. Олег Ляшко набрал 5,48% голосов избирателей.

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Персоны
Олег ЛяшкоПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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