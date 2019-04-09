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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Ляшко заявив, кого з кандидатів підтримає в другому турі

3.8тЧитати матеріал російською

Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком на підтримає жодного з кандидатів – Петра Порошенка або Володимира Зеленського в другому турі виборів президента.

Про це народний депутат заявив із трибуни Верховної Ради, зазначивши, що президентські перегони перетворилися в "цирк".

"Ні я, ні наша команда, ми не підтримуємо жодного кандидата", – зазначив головний радикал країни.

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Ляшко підкреслив, що Порошенко і Зеленський замість роботи "змагаються аналізами", а не програмами, ідеями чи шляхами розвитку України.

"Я дякую кожному з понад мільйона громадян, які підтримали мене на президентських виборах. І поки кандидати в президенти міряються аналізами, принижуючи Україну перед усім світом, наша команда продовжує боротьбу за українців. Хто б не став новою владою, ми не дамо їм грабувати українців", – додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК опрацювала 100% протоколів із усіх окружних виборчих комісій по країні. Олег Ляшко набрав 5,48% голосів виборців.

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Особи
Олег ЛяшкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ляшко может поддержать только кандидата Пениса.
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