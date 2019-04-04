"Краще цирк, ніж кладовище!" Портников передбачав майбутнє України після виборів

Новому президенту України, буде це Петро Порошенко чи Володимир Зеленський, необхідно буде заручитися підтримкою парламенту на осінніх виборах до Верховної Ради.

Таку думку в блозі на "Грані.ру" висловив український журналіст Віталій Портников, зазначивши, що найбільше перемоги на виборах потребує шоумен "95-го кварталу".

"Якщо пропрезидентська партія не зможе заручитися підтримкою більшості виборців і стати провідною політичною силою урядової коаліції, можливості президента з управління країною будуть дуже обмежені, і він втягнеться в багаторічний конфлікт із власним урядом та депутатським корпусом – а такий конфлікт, як правило, завершується поразкою глави держави", – написав Портников.

Журналіст додав, що Порошенку в 2014 році вдалося створити свою коаліцію в Раді.

"Саме це й дозволило, в кінцевому підсумку, Петру Порошенку стати "граючим президентом", чиї можливості значно перевершували обсяг повноважень. Але в новому парламенті цей успіх може вже не повториться. Тому, щоб зрозуміти, якими будуть реальні можливості переможця президентських виборів, доведеться чекати осені", – акцентував він.

Портников підкреслив, що для росіян такі вибори в Україні виглядають незвичними. Адже за правлячого майже 20 років Володимира Путіна, непримиренність позицій прихильників обох кандидатів і невизначеність перспектив здаються їм "кепським анекдотом".

"Але, повірте, краще перебувати в політичному цирку, ніж на політичному кладовищі! Тому що цирк ще можна переобладнати в яке-небудь більш привабливе спорудження, а з кладовища виходить тільки мавзолей", – підсумував журналіст.

Віталій Портников

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников поставив політичний діагноз українцям.

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