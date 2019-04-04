"Решающая роль": нардеп пояснил, как дебаты на стадионе переломят ход выборов

Дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским могут стать политической дуэлью.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Мустафа Найем, отметив, что оба кандидата уверены в своей победе в дебатах на НСК "Олимпийский".

"Между тем, дважды в нашей истории дебаты играли решающую роль. В 1994 году Леонид Кравчук встретился с Леонидом Кучмой. Тот показал, что он более подготовлен, и выиграл выборы. А в 2004 году именно дебаты помогли Виктору Ющенко продемонстрировать свое превосходство над Виктором Януковичем", – отметил политик.

Найем добавил, что в случае проведения дебатов на стадионе, это будет первая в мире такая практика.

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Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" получила мощный отклик в соцсетях.

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