Кандидат в президенты внезапно снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз отозвал свою кандидатуру с предстоящих выборов.
О своем решении он сообщил на странице в Facebook. При этом, его имя все же останется в списке претендентов, но с особой пометкой.
"Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины", – написал он в соответствующем заявлении.
Александр Мороз
Facebook Александр Мороз
Как сообщил политик, политсовет Социалистической партии, выдвинувший его кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов.
Facebook Александр Мороз
"Нынешняя кампания означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов", – резюмировал Мороз.
Примечательно, что прием ЦИК заявлений кандидатов об отказе от участия был завершен 7 марта, поэтому имя Александра Мороза останется в избирательном бюллетене, однако будет отмечено печатью "Выбыл".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на предстоящих выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.
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