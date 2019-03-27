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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Кандидат в президенты внезапно снялся с выборов

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Кандидат в президенты Украины Александр Мороз отозвал свою кандидатуру с предстоящих выборов.

О своем решении он сообщил на странице в Facebook. При этом, его имя все же останется в списке претендентов, но с особой пометкой.

"Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины", – написал он в соответствующем заявлении.

Новости
Еще один кандидат в президенты снялся с выборов в пользу Гриценко
Александр Мороз

Александр Мороз

Facebook Александр Мороз

Как сообщил политик, политсовет Социалистической партии, выдвинувший его кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов.

Кандидат в президенты внезапно снялся с выборов

Facebook Александр Мороз

"Нынешняя кампания означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов", – резюмировал Мороз.

Примечательно, что прием ЦИК заявлений кандидатов об отказе от участия был завершен 7 марта, поэтому имя Александра Мороза останется в избирательном бюллетене, однако будет отмечено печатью "Выбыл".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на предстоящих выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

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Персона
Александр Мороз
Место
Украина
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Комментарии
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Макарский Александр
Макарский Александр
Обманул миллионы избирателей
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Іванов Іван
Іванов Іван
Уж эту мразь могла считать кандидатом в президенты только она сама
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как его Луценко называл.... А!! Вспомнил!! Ублюдком )))
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