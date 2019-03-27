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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Кандидат у президенти раптово знявся з виборів

5.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Олександр Мороз відкликав свою кандидатуру на майбутніх виборах.

Про своє рішення він повідомив на сторінці в Facebook. При цьому його ім'я все ж залишиться в списку претендентів, але з особливою відміткою.

"Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь у кампанії – політичному фарсі, змирившись з його суттю. З огляду на викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост президента України", – написав він у відповідній заяві.

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Іще один кандидат у президенти знявся з виборів на користь Гриценка
Олександр Мороз

Олександр Мороз

Facebook Олександр Мороз

Як повідомив політик, політрада Соціалістичної партії, яка висунула його кандидатуру на пост президента України, на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої бесцеремонної фальсифікації виборів.

Кандидат у президенти раптово знявся з виборів

Facebook Александр Мороз

"Нинішня кампанія означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів із олігархами за доступ до влади для своїх корисливих інтересів", – підсумував Мороз.

Примітно, що приймання ЦВК заяв кандидатів про відмову від участі було завершене 7 березня, тому ім'я Олександра Мороза залишиться у виборчому бюлетені, однак буде позначене печаткою "Вибув".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник командувача Сил Спеціальних Операцій Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на майбутніх виборах на користь діючого президента України Петра Порошенка.

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Особа
Олександр Мороз
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Обманул миллионы избирателей
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Іванов Іван
Іванов Іван
Уж эту мразь могла считать кандидатом в президенты только она сама
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как его Луценко называл.... А!! Вспомнил!! Ублюдком )))
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