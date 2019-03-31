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Вибори президента України 2019

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Через високу явку на виборах на дільницях утворилися величезні черги

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На виборах президента України спостерігається рекордна явка виборців, яка призводить до утворення величезних черг.

За даними на 11 ранку, проголосували вже 16% громадян в середньому по Україні, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

Таким чином, на цих виборах явка зранку вже на 3% більше, ніж була під час попереднього обрання президента в 2014 році. Тоді до цього часу проголосувати прийшли тільки 13% виборців.

Велика кількість бажаючих віддати свої голоси призвела до того, що станом на даний момент, на виборчих дільницях утворилися величезні черги. Як повідомляють користувачі соцмереж, щоб кинути бюлетень в урну, доводиться чекати до кількох годин.

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"Читаю в Фейсбуці публікації молодих людей про те, що через величезні черги на дільницях вони не змогли проголосувати. Мовляв, постояли, розгорнулися, пішли. І таких багато! Звичайно, можна і їх засуджувати, але з іншого боку – чому не можна було якісно налагодити процес голосування? Чи це саботаж виборчкомів? Молодь імпульсивна і її можна зрозуміти, а ось організаторів на місцях я не розумію", – написав політолог Олексій Голобуцький.

"Уже кілька людей дзвонили і писали з обуренням через черги на дільницях. Що коли голосували, то стояли в довгій черзі. Старші люди стоять, хоч і обурюються, а ось молодь приходить, дивиться і йде. І я цілком вірю, що замість довгої черги хлопці і дівчата виберуть шашлики в лісі. Зрештою – це їх право, як і право вибору", – написала Вікторія Білан.

"Знаєте, не треба мені така неділя! Зіпсували настрій з самого ранку! Думала: погода відмінна, зараз пройдуся на виборчу дільницю, проголосую і піду гуляти по місту. А фіг там! Черга така, що потрібно вбити на цю справу цілий день, судячи по всьому. Нафіг воно потрібно! – подумала я, взяла кави і пішла насолоджуватися відмінним недільним днем!" – повідомила Аліса Мон.

"Знайомий пише, що о 10 ранку намагався проголосувати на дільниці. Ну як намагався, прийшов, став в чергу, простояв 25 хвилин і пішов. Просто черга була настільки величезною. Ще й наслухався всяких жахів на кшталт розп'ятих хлопчиків. Каже, що у нього психологічна травма. Невже не можна нормальні умови зробити? Щоб всі могли швиденько проголосувати", – обурилася Еллен По.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні в Україні проходять вибори президента-2019. У голосуванні бере участь 39 кандидатів на цей пост.

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Україна
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