Через високу явку на виборах на дільницях утворилися величезні черги

На виборах президента України спостерігається рекордна явка виборців, яка призводить до утворення величезних черг.

За даними на 11 ранку, проголосували вже 16% громадян в середньому по Україні, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

Таким чином, на цих виборах явка зранку вже на 3% більше, ніж була під час попереднього обрання президента в 2014 році. Тоді до цього часу проголосувати прийшли тільки 13% виборців.

Велика кількість бажаючих віддати свої голоси призвела до того, що станом на даний момент, на виборчих дільницях утворилися величезні черги. Як повідомляють користувачі соцмереж, щоб кинути бюлетень в урну, доводиться чекати до кількох годин.

"Читаю в Фейсбуці публікації молодих людей про те, що через величезні черги на дільницях вони не змогли проголосувати. Мовляв, постояли, розгорнулися, пішли. І таких багато! Звичайно, можна і їх засуджувати, але з іншого боку – чому не можна було якісно налагодити процес голосування? Чи це саботаж виборчкомів? Молодь імпульсивна і її можна зрозуміти, а ось організаторів на місцях я не розумію", – написав політолог Олексій Голобуцький.

"Уже кілька людей дзвонили і писали з обуренням через черги на дільницях. Що коли голосували, то стояли в довгій черзі. Старші люди стоять, хоч і обурюються, а ось молодь приходить, дивиться і йде. І я цілком вірю, що замість довгої черги хлопці і дівчата виберуть шашлики в лісі. Зрештою – це їх право, як і право вибору", – написала Вікторія Білан.

"Знаєте, не треба мені така неділя! Зіпсували настрій з самого ранку! Думала: погода відмінна, зараз пройдуся на виборчу дільницю, проголосую і піду гуляти по місту. А фіг там! Черга така, що потрібно вбити на цю справу цілий день, судячи по всьому. Нафіг воно потрібно! – подумала я, взяла кави і пішла насолоджуватися відмінним недільним днем!" – повідомила Аліса Мон.

"Знайомий пише, що о 10 ранку намагався проголосувати на дільниці. Ну як намагався, прийшов, став в чергу, простояв 25 хвилин і пішов. Просто черга була настільки величезною. Ще й наслухався всяких жахів на кшталт розп'ятих хлопчиків. Каже, що у нього психологічна травма. Невже не можна нормальні умови зробити? Щоб всі могли швиденько проголосувати", – обурилася Еллен По.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні в Україні проходять вибори президента-2019. У голосуванні бере участь 39 кандидатів на цей пост.

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