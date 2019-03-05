Гриценко становится лидером в первом туре президентских выборов: выводы социологов

Демократические силы продолжают объединяться вокруг единого кандидата на президентские выборы. 1 марта лидер "Самопомочі" Андрей Садовый снялся с выборов, поддержав Анатолия Гриценко. Вместе с ним к единому демократическому лагерю присоединилась партия "Демальянса". Ранее об объединении с Гриценко заявили народный депутат Виктор Чумак и его Гражданское движение "Волна", экс-нардепы Егор Фирсов с партией "Альтернатива" и Николай Томенко с "Общественным движением "Рідна країна", а также Николай Катеринчук и его Европейская партия Украины.

4 марта во время совместного эфира в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV представители демократической оппозиции рассказали, почему объединились вокруг Анатолия Гриценко. OBOZREVATEL попытался разобраться, что получат политики в результате такого объединения и какие изменения в стране они планируют проводить в первую очередь.

Гриценко и Садовый

Несмотря на то, что призывы к объединению вокруг единого кандидата от демократической оппозиции звучат достаточно давно, в конкретные практические шаги эти призывы выливались не очень активно. Оно и понятно: отказ от собственных амбиций всегда давался украинским политикам непросто. Поэтому решение действующего мэра Львова и еще недавно кандидата в президенты Андрея Садового, чьи рейтинги медленно, но достаточно уверенно росли, об отказе от участия в избирательной гонке и поддержке другого кандидата Анатолия Гриценко произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Политологи и пользователи Facebook терялись в догадках: что же пообещал Гриценко Садовому, чтобы убедить его в необходимости сняться? Если верить мэру Львова – ничего. Он уверяет: во время предыдущих переговоров с Гриценко о кадровых гарантиях или распределении должностей речь не шла (обнародовать конкретные условия объединения оба политика обещают 7 марта). А определяющим в принятии решения для него стало понимание, что вместе представители демократической оппозиции смогут куда больше, чем в одиночку.

"Для меня было важно сделать шаг, которого сегодня ожидают все граждане нашей страны. Я проанализировал ситуацию, взвесил все за и против, сделал шаг, нетипичный для украинской политики, но важный для меня, как для гражданина. Потому что я хочу, чтобы моя родная страна имела шанс. И именно сейчас мы этот шанс имеем – выбрать украинского президента, антикоррупционного президента. Чтобы мы имели чистую совесть. Чтобы наши дети, наши внуки гордились своей страной", – заявил он в эфире "Свободы слова".

Анатолий Гриценко

По мнению Садового, с теми темпами экономического развития, которые у Украины сейчас – наше государство не имеет даже призрачного шанса догнать европейские страны. Молодежь уже выезжает. Если ничего не предпринять сейчас – завтра страны может не быть.

"Посмотрите показатели экономического роста у нас в стране – а это 3,2% ВВП в год, инфляция – 9,8%, посмотрите прогнозы Всемирного банка. Они говорят, если мы такими темпами будем двигаться, то Германию догоним через 100 лет, а Польшу – через 50. При одном условии: если они остановятся и будут нас ждать. Но сегодня молодой человек может купить за 10 евро билет и долететь до Берлина за полтора часа. Так кто будет ждать?" – утверждает Садовый. И добавляет: рассчитывает, что необходимость объединения осознают все трезвомыслящие люди страны. И присоединятся к нему.

О критической необходимости объединяться говорил в своем выступлении и действующий нардеп Мустафа Найем. Приход к власти Януковича, далее – Революция Достоинства, расстрелы на Майдане и война на Донбассе – это все, по его мнению, является следствием неспособности демократических сил объединиться еще в 2010-м.

"Хочу поблагодарить Андрея Садового. Я никогда не верил, что так может быть. Потому что есть большие амбиции, есть структуры, есть люди, и господин Садовый переступил через это, потому что было понятно, что это перспектива для страны и для всех нас. Единственная причина, почему я сегодня поддерживаю Анатолия Степановича Гриценко – потому что я действительно верю, что это альтернатива", – заявил Найем.

Найем и Гриценко

Он призвал граждан вспомнить о своей ответственности перед страной и своими детьми – и не пренебрегать правом выбора. "Я езжу по стране и очень многие люди не считают нужным прийти проголосовать. Но зачем мы делали Майдан. Почему там сотни людей, которые погибли, верили в перемены? А тысячи людей по всей стране считают, что их голос ничего не решает?" – возмутился Найем.

Социологи прогнозируют существенный рост шансов Гриценко пройти во второй тур президентских выборов после объединения с другими кандидатами демократического лагеря. В эти прогнозы верит и сам Гриценко, и те, кто его поддерживает. О том, что демократическим силам теперь придется бороться за победу во втором туре, на "Свободе слова" говорил и еще один новый соратник Гриценко, сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько. По его мнению, украинские демократы уже получили маленькую победу: смогли доказать, что политики могут быть самостоятельными игроками, а не марионетками в руках олигархов.

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"Еще год назад в марте мы на нашем политсовете утвердили стратегию, в которой отметили, что победа на президентских выборах зависит исключительно от того, способны ли мы будем объединить несколько демократических неолигархических политсил. Но для нас было главным то, что этот союз должен иметь конечную цель. Для нас очевидно, что за последние 20 лет из Украины построили крепкую страну олигархов и бедных людей. Мы с вами сегодня для объединения должны поставить задачу – строить страну состоятельных, образованных и счастливых людей, страну среднего класса", – сказал Василий Гацько.

Объединение представителей демократической оппозиции и поход на президентские, а дальше – и парламентские выборы единым фронтом – поддерживает активная общественность. Более того, она этого требует. Еще с 2012 года более 40 публичных авторитетных общественных деятелей, представители среднего бизнеса и украинцы, живущие за рубежом, создали инициативу "Спільно". О том, чего ждут от объединения демократов сейчас, говорил представитель этой инициативы, председатель правления Центра политико-правовых реформ Михаил Лев.

"Мы понимали, что 31-го марта, когда придем на избирательные участки, мы снова будем иметь выборы без выбора. Поэтому уже в декабре 2018 года мы обратились ко всем демократическим силам с требованием объединиться и выдвинуть единого кандидата", – заявил Лев.

Он рассказал: представители инициативы скрупулезно изучали, какой кандидат из потенциального объединения будет иметь больше шансов на победу. И в декабре, и на прошлой неделе социологи фиксируют наибольшую поддержку кандидата от демократов при условии, что им будет Гриценко.

"На прошлой неделе были обнародованы данные Центра "Социальный мониторинг", которые еще раз подтвердили, что Анатолий Гриценко в качестве единого кандидата имеет все шансы выйти во второй тур при поддержке Андрея Садового и победить. Он набирает 15,3%, а следующим за ним идет Владимир Зеленский с 13,7%. Я уверен, что это на 90% победный формат. Почему только 90%? Потому что действующая власть будет делать все, чтобы не допустить любого честного кандидата из-за страха оказаться за решеткой. Поэтому будут и манипуляции, и фальсификации, прямой и косвенный подкуп, который мы видим сегодня", – подчеркнул Лев, отметив, что инициатива, которую он представляет, уже призвала поддержать Гриценко других демократических кандидатов – Дмитрия Добродомова, Игоря Смешко, Александра Шевченко. Потому что их поход отдельно победы им не принесет, а у кандидата от объединенной оппозиции несколько процентов отобрать может.

Свое выступление в эфире "Свободы слова" единый кандидат в президенты от объединенной оппозиции Анатолий Гриценко начал со слов благодарности за доверие и поддержку и с констатации: понимает ответственность, которую они на него возлагают.

"Это огромная ответственность. Мы все осознаем значимость момента и важность этого шанса. Я хочу поблагодарить Андрея Садового и "Самопоміч", а также Василия Гацько и "Демальянс" за такой важный государственный шаг. Такого еще не было в истории Украины. Никаких разговоров не было о должностях и квотах. Вместо этого мы говорили о том, что есть пропасть, в которую ведет страну команда мародеров. Страшно за солдата и страшно за страну, когда ближайшее окружение главы государства зарабатывает на крови. Это надо остановить", – заявил Гриценко.

Он подчеркнул: вопрос "почему объединяетесь?" слышал во всех уголках страны, читал в комментариях и сообщениях в Фейсбук, отвечал на него в многочисленных эфирах и интервью.

"Совместное понимание путей, которыми мы должны идти, и сочетание команд, которые могут это сделать, – это вселяет надежду и в нас самих, и в страну. Наши команды объехали Украину и во всех уголках спрашивали – почему вы не объединитесь? Был искусственный миф, запущенный Банковой, что я – недоговороспособный. Так вот, я им скажу – по схемам и мародерству не договорятся никогда. А вот по заданиям для страны – мы нашли понимание. Я хотел бы, чтобы ответственность, которую мы осознаем, дала людям надежду", – сказал кандидат.

По его словам, люди до сих пор требуют от демократических сил продолжать объединение – для усиления шансов на победу. Советуют вести переговоры с Игорем Смешко, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным, Виктором Кривенко из "Народного движения", Русланом Кошулинским из "Свободы". Гриценко заверил: переговоры продолжаются. Правда, до достижения договоренностей отказался рассказывать, с кем конкретно.

"Я не могу называть никого, пока мы не согласовали результат, но с названными и с другими людьми мы проводим консультации. Именно с теми, для кого Украина, важнее собственных амбиций. Это время пришло – общественности объединяться, я очень надеюсь, что Святослав Вакарчук свое слово скажет. Он выступал за единение, и мы сделали этот важный шаг. Теперь надо становиться рядом и идти вперед", – заявил кандидат на пост президента Анатолий Гриценко, намекнув на возможную публичную поддержку единой демократической оппозиции известным музыкантом и общественным деятелем.

Завершить эфир ведущий Вадим Карпьяк решил небольшим экскурсом в прошлое – и напомнил зрителям и гостям студии фрагмент эфира от 5 сентября 2011 года. Тогда, задолго до Евромайдана и тем более войны, Гриценко в этой же студии фактически спрогнозировал будущую агрессию России по отношению к Украине. И предлагал пути ее недопущения.

Сейчас же Гриценко прогнозирует продолжение нарастания противостояния между различными странами, в частности, теми, что имеют ядерное оружие, обострение противоречий внутри Евросоюза. И вместе с тем – шанс для Украины быстро и качественно измениться к лучшему. И стать сильной, богатой, влиятельной и комфортной для украинцев страной.

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