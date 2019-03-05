Гриценко стає лідером у першому турі президентських виборів: висновки соціологів

Демократичні сили продовжують єднатися довкола єдиного кандидата на президентські вибори. 1 березня лідер "Самопомочі" Андрій Садовий знявся з виборчих перегонів, підтримавши Анатолія Гриценка. Разом з ним до єдиного демократичного табору долучилася партія "Демальянс". Раніше про об’єднання з Гриценком заявили народний депутат Віктор Чумак та його Громадянський рух "Хвиля", екс-нардепи Єгор Фірсов із партією "Альтернатива" та Микола Томенко із "Громадським рухом "Рідна країна", а також Микола Катеринчук і його Європейська партія України.

4 березня під час спільного ефіру у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV представники демократичної опозиції розповіли, чому об’єдналися довкола Анатолія Гриценка. OBOZREVATEL спробував з'ясувати, що отримають політики внаслідок такого об’єднання і які зміни в країні вони планують проводити насамперед.

Гриценко і Садовий

Попри те, що заклики до об’єднання навколо єдиного кандидата від демократичної опозиції лунають досить давно, у конкретні практичні кроки ці заклики виливалися не дуже активно. Воно й зрозуміло: відмова від власних амбіцій завжди давалася українським політикам непросто. Тому рішення чинного мера Львова і ще донедавна кандидата у президенти Андрія Садового, чиї рейтинги повільно, але досить впевнено зростали, про відмову від участі у виборчих перегонах і підтримку іншого кандидата Анатолія Гриценка справило враження вибуху бомби.

Політологи та користувачі Фейсбука губилися у міркуваннях: що ж пообіцяв Гриценко Садовому, аби переконати його у необхідності знятися? Якщо вірити меру Львова — нічого. Він запевняє: під час попередніх переговорів із Гриценком про жодні кадрові гарантії чи розподіл посад не йшлося (оприлюднити конкретні умови об’єднання обидва політики обіцяють вже 7 березня). А визначальним в ухваленні рішення для нього стало розуміння, що разом представники демократичної опозиції зможуть значно більше, ніж поодинці.

"Для мене було важливо зробити крок, якого сьогодні очікують всі громадяни нашої країни. Я проаналізував ситуацію, зважив усі "за" і "проти" і зробив крок, нетиповий для української політики, але важливий для мене як для громадянина. Бо я хочу, щоб моя рідна країна мала шанс. І саме зараз ми маємо цей шанс — обрати українського президента, антикорупційного президента. Щоб ми мали чисту совість. Щоб наші діти, наші онуки пишалися своєю країною", — заявив він у ефірі "Свободи слова".

Анатолій Гриценко

На думку Садового, з тими темпами економічного розвитку, які Україна має зараз — наша держава не має навіть примарного шансу наздогнати європейські країни. Молодь вже виїздить. Якщо нічого не зробити зараз — завтра у країни може не бути.

"Подивіться показники економічного зростання у нас у країні — а це 3,2% ВВП на рік, інфляція — 9,8%, подивіться прогнози Світового банку. Вони кажуть, якщо ми такими темпами будемо рухатися, то Німеччину доженемо за 100 років, а Польщу — за 50. За однієї умови: якщо вони зупиняться і чекатимуть нас. Але сьогодні молода людина може купити за 10 євро квиток і долетіти до Берліна за півтори години. То хто чекатиме?", — стверджує Садовий. І додає: розраховує, що необхідність об’єднання усвідомлять всі тверезі люди країни. І долучаться до нього.

Про критичну необхідність гуртуватися говорив у своєму виступі і чинний нардеп Мустафа Найєм. Прихід до влади Януковича, далі — Революція Гідності, розстріли на Майдані і війна на Донбасі — це все, на його думку, є наслідком нездатності демократичних сил об’єднатися ще у 2010-му.

"Хочу подякувати Андрію Садовому. Я ніколи не вірив, що так може бути. Бо є великі амбіції, є структури, є люди і пан Садовий переступив через це, тому що було зрозуміло, що це перспектива для країни і для всіх нас. Єдина причина, чому я сьогодні підтримую Анатолія Степановича Гриценка — бо я дійсно вірю, що це альтернатива", — заявив Найєм.

Найєм і Гриценко

Він закликав громадян згадати про свою відповідальність перед країною і власними дітьми — і не нехтувати правом вибору. "Я їжджу по країні і дуже багато людей не вважають за потрібне прийти проголосувати. Але навіщо ми робили Майдан? Чому там сотня людей, яка загинула, вірила у зміни? А тисячі людей по всій країні вважають, що їхній голос нічого не вирішує?" — обурився Найєм.

Соціологи прогнозують суттєве зростання шансів Гриценка пройти до другого туру президентських виборів після об’єднання з іншими кандидатами демократичного табору. У ці прогнози вірить і сам Гриценко, і ті, хто його підтримує. Про те, що демократичним силам тепер доведеться виборювати перемогу у другому турі, на "Свободі слова" говорив ще один новий соратник Гриценка, співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько. На його думку, українські демократи вже отримали маленьку перемогу: змогли довести, що політики можуть бути самостійними гравцями, а не маріонетками в руках олігархів.

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"Ще рік тому у березні ми на нашій політраді затвердили стратегію, у якій зазначили, що перемога на президентських виборах залежить винятково від того, чи ми здатні будемо об’єднати кілька демократичних неолігархічних політсил. Але для нас було найголовнішим те, що цей союз повинен мати кінцеву мету. Для нас очевидно, що за останні 20 років з України збудували міцну країну олігархів і бідних людей. Ми з вами сьогодні для об’єднання маємо поставити завдання — будувати країну заможних, освічених і щасливих людей, країну середнього класу", — зауважив Василь Гацько.

Об’єднання представників демократичної опозиції та похід на президентські, а далі — і парламентські вибори єдиним фронтом — підтримує активна громадськість. Більше того: вона цього вимагає. Ще з 2012 року понад 40 публічних авторитетних громадських діячів, представники середнього бізнесу та українці, що живуть за кордоном, створили ініціативу "Спільно". Про те, чого чекають від об’єднання демократів нині, говорив представник цієї ініціативи, голова правління Центру політико-правових реформ Михайло Лев.

"Ми розуміли, що 31-го березня, коли прийдемо на виборчі дільниці, ми знову матимемо вибори без вибору. Тому вже у грудні 2018-го року ми звернулися до всіх демократичних сил з вимогою об’єднатися та висунути єдиного кандидата", — заявив Лев.

Він розповів: представники ініціативи скрупульозно вивчали, який кандидат з потенційного об’єднання матиме найбільше шансів на перемогу. І у грудні, і минулого тижня соціологи фіксують найбільшу підтримку кандидата від демократів за умови, що ним буде Гриценко.

"Минулого тижня були оприлюднені дані Центру "Соціальний моніторинг", які ще раз підтвердили, що Анатолій Гриценко як єдиний кандидат має всі шанси вийти у другий тур за підтримки Андрія Садового і перемогти. Він набирає 15,3%, а наступним за ним іде Володимир Зеленський з 13,7 %. Я впевнений, що це на 90% переможний формат. Чому лише 90%? Бо чинна влада робитиме все, щоб не допустити будь-якого чесного кандидата через страх опинитися за ґратами. Тому будуть і маніпуляції, і фальсифікації, прямий і непрямий підкуп, який ми бачимо сьогодні", — наголосив Лев, зазначивши, що ініціатива, яку він представляє, вже закликала підтримати Гриценка інших демократичних кандидатів — Дмитра Добродомова, Ігоря Смешка, Олександра Шевченка. Бо їхній похід окремо перемоги їм не принесе, а у кандидата від об'єднаної опозиції кілька відсотків відібрати може.

Свій виступ в ефірі "Свободи слова" єдиний кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Анатолій Гриценко почав зі слів вдячності за довіру і підтримку і з констатації: розуміє відповідальність, яку вони на нього покладають.

"Це величезна відповідальність. Ми всі усвідомлюємо значущість моменту і важливість цього шансу. Я хочу подякувати Андрію Садовому і "Самопомочі", а також Василю Гацьку та "Демальянсу" за такий важливий державницький крок. Такого ще не було в історії України. Жодних розмов не було про посади і квоти. Натомість ми говорили про те, що є прірва, в яку веде команда мародерів країну. Страшно за солдата і страшно за країну, коли найближче оточення глави держави заробляє на крові. Це треба зупинити", — заявив Гриценко.

Він наголосив: запитання "чому не об'єднуєтеся?" чув в усіх куточках країни, читав у коментарях та повідомленнях у Фейсбук, відповідав на нього у численних ефірах та інтерв'ю.

"Спільне розуміння шляхів, якими ми маємо йти, і поєднання команд, які можуть це зробити, — це вселяє надію і в нас самих, і в країну. Наші команди об’їхали Україні і в усіх куточках запитували — чому ви не об’єднаєтеся? Був штучний міф, запущений Банковою, що я — недоговороспроможний. Так от, я їм скажу — щодо схем і мародерства не домовляться ніколи. А от коли щодо завдань для країни — ми знайшли порозуміння. Я хотів би, щоб відповідальність, яку ми усвідомлюємо, дала людям надію", — сказав кандидат.

За його словами, люди досі вимагають від демократичних сил продовжувати об’єднання — заради посилення шансів на перемогу. Радять вести переговори з Ігорем Смешком, Дмитром Добродомовим, Романом Безсмертним, Віктором Кривенком з "Народного руху", Русланом Кошулинським зі "Свободи". Гриценко запевнив: переговори тривають. Щоправда, до досягнення домовленостей відмовився розповідати, з ким конкретно.

"Я не можу називати нікого, поки ми не погодили результат, але з названими і з іншими людьми ми проводимо консультації. Саме з тими, для кого Україна, важливіша за власні амбіції. Цей час настав — громадськості єднатися, я дуже сподіваюся, що Святослав Вакарчук своє слово скаже. Він виступав за єднання і ми зробили цей важливий крок. Тепер треба ставати поруч і йти вперед", — заявив кандидат на посаду президента Анатолій Гриценко, натякнувши на можливу публічну підтримку єдиної демократичної опозиції відомим музикантом та громадським діячем.

Завершити ефір ведучий Вадим Карп’як вирішив невеличким екскурсом у минуле — і нагадав глядачам і гостям студії фрагмент ефіру від 5 вересня 2011 року. Тоді, задовго до Євромайдану і тим більше війни, Гриценко в цій же студії фактично спрогнозував майбутню агресію Росії щодо України. І пропонував шляхи її недопущення.

Зараз же Гриценко прогнозує продовження наростання протистояння між різними країнами, зокрема тими, що мають ядерну зброю, загострення суперечностей усередині Євросоюзу. І разом з тим — шанс для України швидко і якісно змінитися на краще. І стати сильною, заможною, впливовою і комфортною для українців країною.

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