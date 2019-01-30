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Гриценко сообщил, кого назначит главой СБУ в случае победы на выборах

5.4тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что в случае его победы на выборах главой СБУ Украины станет кандидат юридических наук, генерал-майор Виктор Трепак.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook и заметил, что он впервые за историю выборов представил кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента.

"Человека, который соответствует принципам "трех П" — профессионализм, порядочность, патриотизм. Сочетает прочное юридическое образование, интеллект, научные и преподавательские достижения — и одновременно опыт практической работы по специальности и боевой офицерский опыт. Человека, который знает службу и ее истинное предназначение, реформирует и поставит СБУ в законные рамки — служение народу и государству", — говорится в сообщении.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Гриценко добавил, что Трепак может остановить вмешательство СБУ в экономику, "крышевание" коррупционных схем и разрушение бизнеса. Также по словам политика, у кандидата есть опыт борьбы с преступностью.

Виктор Трепак

Виктор Трепак

Facebook Анатолия Гриценко

"Человека с оперативным опытом борьбы с преступностью, противодействия коррупции, с раскрытием резонансных дел и арестами высоких чинов — судья Зварыч, генерал Пукач, "бриллиантовые прокуроры", "амбарная книга Партии регионов"... Человека чести, который не держался за кресло, написал рапорт и ушел с должности первого заместителя председателя СБУ, когда от власти почувствовал фальшь и имитацию", — написал политик.

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Также Гриценко предложил всем кандидатам в президенты еще до голосования представить своих кандидатов на пять ключевых должностей: председателя СБУ, председателя Национального банка, министра обороны, министра иностранных дел и генерального прокурора Украины

"Люди должны их знать заранее, чтобы сделать осознанный выбор. Хватит "котов в мешке"!" — призвал лидер партии "Гражданская позиция".

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат (БПП), член политсовета "Демальянса" Светлана Залищук присоединилась к команде кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Она будет занимать должность заместителя руководителя Центрального избирательного штаба по международным вопросам,

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Персоны
Ульяна ГриценкоВиктор Трепак
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Савченко Александр
Савченко Александр
СБУ - Трепак, ВСУ - Спиденко, Спикером Рады - Ибанатко. И бегом в ЕС....
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Савченко Александр, судя по комменту- ЕБАНАТКО, это ты в чистом виде!!!
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Medved George
Medved George
Не полковник, а какаой-то клоун!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Medved George, лучше быть клоуном,а не дебилом,как ты...
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