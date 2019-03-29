Гриценко розповів про користь поліграфа

Глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко має намір у разі перемоги на виборах президента запровадити обов'язкові перевірки на поліграфі для вищих чиновників.

Про це політик повідомив в ефірі ObozTV. За словами Гриценка, членам його команди "можна довіряти, але треба перевіряти, оскільки людина грішна".

"Це стосується всієї команди – я запроваджу періодичну перевірку на поліграфі, щоб неповадно було. Ніхто не може гарантувати, що вся управлінська команда спрацює і не оступиться. У будь-якій країні садять прем'єрів, президентів усувають", – пояснив кандидат у президенти.

"Це інструмент контролю, починаючи з себе – перевірка на поліграфі. Чи не "попливла" людина, чи не перейшла в режим хабарництва, не чи намагається "відмазати" від відповідальності тих, хто на це заслужив?" – додав політик.

За словами Гриценка, сам факт перевірки на поліграфі – "дуже сильний фактор стримування".

"Уявімо – є конкурс на заміщення вакантної посади, наприклад, міністра або держслужбовця. У переліку умов для участі в конкурсі є перевірка на поліграфі. Я одразу скажу – в 10 разів буде менше бажаючих. У Біблії написано "людина грішна", значить, на грішність треба перевіряти", – додав він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також розповів, з ким би він хотів провести передвиборчі дебати.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!