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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко обратился к Зеленскому

5.2тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко вызвал на предвыборные дебаты шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире ObozTV. По мнению Гриценко, такие дебаты были бы "самым интересным вариантом" для Украины.

"Они (избирательный штаб Зеленского – ред.) сказали, что готовы к честному конструктивному разговору. Я готов тем более – и сейчас, и перед вторым туром. Для страны дебаты Зеленский-Гриценко были бы самым интересным вариантом – и мировоззренчески, и профессионально, и по сути", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

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"Хватит мародерства, хватит грязных историй. Это было бы интересно, я думаю, все каналы бы показали предметный интересный разговор. Я с удовольствием выйду с Зеленским сейчас, если он готов. Я с удовольствием выйду перед вторым туром – абсолютно не проблема", – отметил политик.

Гриценко подчеркнул, что хочет провести с Зеленским "абсолютно четкий разговор".

"Какие ваши шаги на посту верховного главнокомандующего? Как вы будете проводить переговоры? Это вопрос профессиональной готовности и понимания, что страна перед пропастью, что ее надо перевести в позитивную плоскость", – пояснил он.

Гриценко обратился к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили, что в качестве оппонента во втором туре выборов хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Владимир ЗеленскийАнатолий Гриценко
Место
Украина
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Иванов Евгений
Иванов Евгений
Вы что еще не поняли что Зеленский не пойдет на дебаты? Он не хочет показывать свою тупость. Он не может выглядеть умным даже при ответе на подготовленные вопросы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Один клоун обратился к другому, оба понятия не имеют, что представляет собой народ Украины и чем его поколения едины, но оба порулить вместо этого народа лезут. Остальные кандидаты страдают таким же запором. За что ни возмется это кодло, все в шапито превратит
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Макарский Александр, а у вас же в раше кандидат на ближайшие 200 лет один. Даже если сдохнет - будете голо совать за мумию в очередном мавзолее
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Johnson Peter
Johnson Peter
Марно. Клоун не має ідеї що буле робити як президент, він так далеко не думав, тому на жодні дебати не піде, йому немає що сказати. А якщо ще й треба державною мовою говорити - кінець. Він же не Янек, той хоч зміг мову опанувати, цьому не дано. Ну дійсно, навіщо українська в Італії??
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