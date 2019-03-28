Гриценко обратился к Зеленскому

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко вызвал на предвыборные дебаты шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире ObozTV. По мнению Гриценко, такие дебаты были бы "самым интересным вариантом" для Украины.

"Они (избирательный штаб Зеленского – ред.) сказали, что готовы к честному конструктивному разговору. Я готов тем более – и сейчас, и перед вторым туром. Для страны дебаты Зеленский-Гриценко были бы самым интересным вариантом – и мировоззренчески, и профессионально, и по сути", – заявил лидер партии "Громадянська позиція".

"Хватит мародерства, хватит грязных историй. Это было бы интересно, я думаю, все каналы бы показали предметный интересный разговор. Я с удовольствием выйду с Зеленским сейчас, если он готов. Я с удовольствием выйду перед вторым туром – абсолютно не проблема", – отметил политик.

Гриценко подчеркнул, что хочет провести с Зеленским "абсолютно четкий разговор".

"Какие ваши шаги на посту верховного главнокомандующего? Как вы будете проводить переговоры? Это вопрос профессиональной готовности и понимания, что страна перед пропастью, что ее надо перевести в позитивную плоскость", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили, что в качестве оппонента во втором туре выборов хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

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