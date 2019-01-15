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Выборы президента Украины 2019

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Гриценко официально стал кандидатом в президенты Украины

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Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Анатолий Гриценко во вторник, 15 января, официально стал кандидатом в президенты Украины.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. С 16 января он может вести предвыборную деятельность.

"Только с ЦИК. Получил удостоверение кандидата в президенты. Впереди – изнурительная, но верю, победная кампания. И потом работа – ради нашего с Вами будущего!" – написал Гриценко.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Напомним, 11 января Гриценко объявил, что будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ханс ван Баален поздравил Гриценко с решением баллотироваться на пост президента Украины.

Лидер "Гражданской позиции" представил свою президентскую программу.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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