Гриценко офіційно став кандидатом у президенти України

Лідер партії "Громадянська позиція", колишній міністр оборони Анатолій Гриценко у вівторок, 15 січня, офіційно став кандидатом у президенти України.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook. Із 16 січня він може вести передвиборну діяльність.

"Щойно з ЦВК. Отримав посвідчення кандидата в президенти. Попереду – виснажлива, але вірю, переможна кампанія. І потім робота – заради нашого з Вами майбутнього!" – написав Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Нагадаємо, 11 січня Гриценко оголосив, що братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Ханс ван Баал привітав Гриценка з рішенням балотуватися на пост президента України.

Лідер "Громадянської позиції" представив свою президентську програму.

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