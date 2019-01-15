Гриценко офіційно став кандидатом у президенти України

Лідер партії "Громадянська позиція", колишній міністр оборони Анатолій Гриценко у вівторок, 15 січня, офіційно став кандидатом у президенти України.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook. Із 16 січня він може вести передвиборну діяльність.
"Щойно з ЦВК. Отримав посвідчення кандидата в президенти. Попереду – виснажлива, але вірю, переможна кампанія. І потім робота – заради нашого з Вами майбутнього!" – написав Гриценко.
Анатолій Гриценко
Прес-служба "Громадянської позиції"
Нагадаємо, 11 січня Гриценко оголосив, що братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Ханс ван Баал привітав Гриценка з рішенням балотуватися на пост президента України.
Лідер "Громадянської позиції" представив свою президентську програму.
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