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Выборы президента Украины 2019

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Гриценко идет в президенты: политик сделал заявление

2.8тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Его кандидатуру выдвинули на съезде партии "Гражданская позиция", который состоялся в Киеве 11 января. За соответствующее решение проголосовали все 265 присутствующих делегатов.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

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"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От нынешнего решения зависит будущее страны", — сказал Гриценко, комментируя свое выдвижение.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Съезд "Гражданской позиции"

Съезд "Гражданской позиции"

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ханс ван Баален поздравил Гриценко с решением баллотироваться на пост президента Украины. Партия политика "Гражданская позиция" является членом этого Альянса.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Приходько Егор
Приходько Егор
клоунада это все. только тотальное уничтожение народом украины алигархара и спасет эту страну
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Опять за рыбу гроши... Кому предлагаешь свои услуги на должности президента страны, пан Гриценко, служить кому хочешь, кто такой народ Украины и что объединяет его поколения от основания столицы Киева до Майдана и дальше? Не знаешь, пан Гриценко? Так как же ты тогда служить народу Украины будешь, если не знаешь и не можешь сказать кто это??? Как Порошенко барыговать и все надкусывать бегая без толку? Спасибо, не надо.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ильчук Андрей, А кого надо?
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