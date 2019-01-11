Гриценко идет в президенты: политик сделал заявление

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Его кандидатуру выдвинули на съезде партии "Гражданская позиция", который состоялся в Киеве 11 января. За соответствующее решение проголосовали все 265 присутствующих делегатов.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

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"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От нынешнего решения зависит будущее страны", — сказал Гриценко, комментируя свое выдвижение.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Съезд "Гражданской позиции" Пресс-служба "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ханс ван Баален поздравил Гриценко с решением баллотироваться на пост президента Украины. Партия политика "Гражданская позиция" является членом этого Альянса.

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