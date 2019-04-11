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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

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Передвиборча кампанія Володимира Зеленського та Петра Порошенка у розпалі. Команди кандидатів у президенти України не обмежуються стандартними політичними закликами і заявами, застосовується креатив і навіть брудні технології.

Особливо вразили українців резонансні борди Петра Порошенка із президентом Росії Володимиром Путіним, а також відео з "кокаїновою доріжкою" Володимира Зеленського.

Чим це обернеться для рейтингу президента і чи зможе він виграти у другому туріз'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

  • Штаб Петра Порошенка запустив кілька суперечливих кампаній щодо свого конкурента Володимира Зеленського. Спочатку борд Порошенко vs Путін, натякаючи на залежність шоумена від РФ;

  • Другий резонансний хід — відеомонтаж ролика Зеленського, де його збиває вантажівка;

  • Судячи з соціальних мереж, ролики викликали щонайменше суперечливу реакцію з боку українців;

  • При цьому, як свідчить соціологія, це не додасть рейтингу президенту. Наразі кандидат Зеленський випереджає його щонайменше на 30%.

"Фейл" Порошенка

У Володимира Зеленського — яскрава і технологічна кампанія. З цим посперечатися досить складно. З відносно скромними офіційними витратами перед першим туром виборів — 86 мільйонів гривень, кандидат зумів не просто посісти перше місце, а ще й набрати третину голосів. Логічно, що в цій ситуації його основному конкуренту — чинному гаранту Петру Порошенку з 16% голосів треба дивувати. До того ж сильно і впевнено.

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Через юридичні нюанси Центральна виборча комісія визначила переможців першого туру виборів лише за тиждень після голосування. Відповідно, часу на офіційну кампанію залишилося небагато, 2 тижні. Відразу ж після дня голосування команда Порошенка була змушена реагувати на заклик Зеленського прийти і продебатувати на НСК "Олімпійський".

Пропозицію президент прийняв, причому досить гідно. "Стадіон, так стадіон" — саме ця фраза президента стала крилатою буквально за кілька годин після офіційної відеовідповіді. Загалом відеобаталії між Зеленським і Порошенком стали технологічно якісними, зваженими і яскравими.

Щоправда, яскрава конкуренція тривала лише тиждень. Після офіційного старту кампанії штаб чинного президента вирішив вдатися до кардинальних заходів, які, до слова, викликали суперечливу реакцію в українців.

Перший хід штаб Порошенка зробив 9 квітня. Так, у вівторок вранці по всій країні розвісили близько 2-х тисяч білбордів із зображенням Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. "21 квітня. Вирішальний вибір!" — саме з таким підписом штаб Порошенка протиставив свого кандидата не Володимиру Зеленському, а лідеру країни-агресора.

''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

Фото: Вікторія Кувіла

''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

Фото: Ігор Фещенко

Основний задум такої кампанії зводиться до простого меседжа — на цих виборах українці обирають між Порошенком і самим Путіним. Натякаючи на те, що Володимир Зеленський є вже "маріонеткою" президента РФ. У штабі президента заявили, що "завдання рекламного сюжету — нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер з високим міжнародним авторитетом".

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Така кампанія викликала бурхливу реакцію в мережі. Люди масово коментували технологічний хід президента.

Юристи ж прямо говорили про порушення відразу двох норм закону: використання у передвиборчій кампанії громадянина іншої країни, а також його особи без попередньої згоди.

"У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін — поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він — вбивця тисяч українців", — зазначено у заяві.

Буквально через два дні фактично всі борди із зображенням Путіна замінили. У новій версії Петро Порошенко був уже сам.

''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

Другий суперечливий хід — відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Причому ролик був змонтований з одного відео кандидата у президенти, де він закликає "об'єднувати країну". Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL керівник штабу Зеленського Іван Баканов заявляв, що "зшивання" країни — одна з основних фішок кампанії.

Дивна відео-пародія була опублікована на сайті проекту "Європейське майбутнє України". Раніше цей канал публічно просував чинний президент. У штабі Зеленського вже прокоментували такий хід конкурента.

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"Незрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, чи може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після. Зрозумілим є одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", — заявили у штабі кандидата.

Приклади чорної агітації

Приклади чорної агітації

Фото: Роман Романюк

Приклади чорної агітації

Приклади чорної агітації

Фото: Роман Романюк

Приклади чорної агітації

Приклади чорної агітації

Фото: Роман Романюк

Що каже соціологія?

Наразі лідером у другому турі є Володимир Зеленський. Про це свідчить як відкрита, так і закрита соціологія. Раніше у розпорядження OBOZREVATEL потрапила закрита соціологія перед першим туром, виходячи з якої голоси від усіх основних кандидатів здебільшого переходять до Зеленського.

Побічно цю інформацію підтвердив і генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

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"Якщо виходити тільки з передвиборчих опитувань, то ми людям ставили питання, як вони голосуватимуть у другому турі. Там розстановка була 40 на 20. Далі ми дивилися, за кого голосуватимуть люди, які в першому турі віддали свої голоси за інших кандидатів. Видно, що до Порошенка переходили електорати трохи від Юлії Тимошенко — близько 10%, до Зеленського — 30%.

Найбільше Порошенко дав Анатолій Гриценко: десь 30% до чинного президента, 50% — до Зеленського. Приблизно розділилися голоси за Ігоря Смешка. Особливо багато до Зеленського перейшло від Олега Ляшка — десь 60%, до Порошенка — 6%. Від Юрія Бойка та Олександра Вілкула більшість переходять до Зеленського", — пояснив Паніотто.

''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

Ще більш обтяжливі дані наводить Центр Разумкова. Так, за Зеленського готові проголосувати 49,3% українських виборців, за Порошенка — лише 20,6%. Відмовилися відповідати на запитання — 9,7% опитаних, не визначилися з вибором — 20,4% українців. Дослідження було проведене з 5 по 9 квітня.

Судячи з усього, поки нічого дієвого штабу Порошенка зробити не вдалося.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
Шутки шутками, а одурманенная фильмами часть населения сама открывает двери своему врагу. Даже не понимают, что вокруг их кандидата собрались люди олигархов, которые обворовали страну предыдущие 20 лет и люди, которые хотят в Россию. Его поддерживают те, кто высказывался о желании убить Украину. А кремлеботы помогают убедить вас в правильном выборе. Очнитесь! Реальность другая. Потом будет поздно. Обижаться на Порошенко можно сколько угодно, но не нужно отдавать страну тем, кто пришел нас захватить. Майдан потом не поможет. Чтобы сменить Януковича, Украина потеряла сотни жизней и огромные территории.
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