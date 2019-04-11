''Путін в Україні і смерть Зеленського'': фейли кампанії Порошенка

Передвиборча кампанія Володимира Зеленського та Петра Порошенка у розпалі. Команди кандидатів у президенти України не обмежуються стандартними політичними закликами і заявами, застосовується креатив і навіть брудні технології.

Особливо вразили українців резонансні борди Петра Порошенка із президентом Росії Володимиром Путіним, а також відео з "кокаїновою доріжкою" Володимира Зеленського.

Чим це обернеться для рейтингу президента і чи зможе він виграти у другому турі — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Штаб Петра Порошенка запустив кілька суперечливих кампаній щодо свого конкурента Володимира Зеленського. Спочатку борд Порошенко vs Путін, натякаючи на залежність шоумена від РФ;

Другий резонансний хід — відеомонтаж ролика Зеленського, де його збиває вантажівка;

Судячи з соціальних мереж, ролики викликали щонайменше суперечливу реакцію з боку українців;

При цьому, як свідчить соціологія, це не додасть рейтингу президенту. Наразі кандидат Зеленський випереджає його щонайменше на 30%.

"Фейл" Порошенка

У Володимира Зеленського — яскрава і технологічна кампанія. З цим посперечатися досить складно. З відносно скромними офіційними витратами перед першим туром виборів — 86 мільйонів гривень, кандидат зумів не просто посісти перше місце, а ще й набрати третину голосів. Логічно, що в цій ситуації його основному конкуренту — чинному гаранту Петру Порошенку з 16% голосів треба дивувати. До того ж сильно і впевнено.

Через юридичні нюанси Центральна виборча комісія визначила переможців першого туру виборів лише за тиждень після голосування. Відповідно, часу на офіційну кампанію залишилося небагато, 2 тижні. Відразу ж після дня голосування команда Порошенка була змушена реагувати на заклик Зеленського прийти і продебатувати на НСК "Олімпійський".

Пропозицію президент прийняв, причому досить гідно. "Стадіон, так стадіон" — саме ця фраза президента стала крилатою буквально за кілька годин після офіційної відеовідповіді. Загалом відеобаталії між Зеленським і Порошенком стали технологічно якісними, зваженими і яскравими.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.

Щоправда, яскрава конкуренція тривала лише тиждень. Після офіційного старту кампанії штаб чинного президента вирішив вдатися до кардинальних заходів, які, до слова, викликали суперечливу реакцію в українців.

Перший хід штаб Порошенка зробив 9 квітня. Так, у вівторок вранці по всій країні розвісили близько 2-х тисяч білбордів із зображенням Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. "21 квітня. Вирішальний вибір!" — саме з таким підписом штаб Порошенка протиставив свого кандидата не Володимиру Зеленському, а лідеру країни-агресора.

Фото: Вікторія Кувіла

Фото: Ігор Фещенко

Основний задум такої кампанії зводиться до простого меседжа — на цих виборах українці обирають між Порошенком і самим Путіним. Натякаючи на те, що Володимир Зеленський є вже "маріонеткою" президента РФ. У штабі президента заявили, що "завдання рекламного сюжету — нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер з високим міжнародним авторитетом".

Така кампанія викликала бурхливу реакцію в мережі. Люди масово коментували технологічний хід президента.

Юристи ж прямо говорили про порушення відразу двох норм закону: використання у передвиборчій кампанії громадянина іншої країни, а також його особи без попередньої згоди.

"У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін — поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він — вбивця тисяч українців", — зазначено у заяві.

Буквально через два дні фактично всі борди із зображенням Путіна замінили. У новій версії Петро Порошенко був уже сам.

Другий суперечливий хід — відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Причому ролик був змонтований з одного відео кандидата у президенти, де він закликає "об'єднувати країну". Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL керівник штабу Зеленського Іван Баканов заявляв, що "зшивання" країни — одна з основних фішок кампанії.

Дивна відео-пародія була опублікована на сайті проекту "Європейське майбутнє України". Раніше цей канал публічно просував чинний президент. У штабі Зеленського вже прокоментували такий хід конкурента.

"Незрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, чи може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після. Зрозумілим є одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", — заявили у штабі кандидата.

Приклади чорної агітації Фото: Роман Романюк

Приклади чорної агітації Фото: Роман Романюк

Приклади чорної агітації Фото: Роман Романюк

Що каже соціологія?

Наразі лідером у другому турі є Володимир Зеленський. Про це свідчить як відкрита, так і закрита соціологія. Раніше у розпорядження OBOZREVATEL потрапила закрита соціологія перед першим туром, виходячи з якої голоси від усіх основних кандидатів здебільшого переходять до Зеленського.

Побічно цю інформацію підтвердив і генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Якщо виходити тільки з передвиборчих опитувань, то ми людям ставили питання, як вони голосуватимуть у другому турі. Там розстановка була 40 на 20. Далі ми дивилися, за кого голосуватимуть люди, які в першому турі віддали свої голоси за інших кандидатів. Видно, що до Порошенка переходили електорати трохи від Юлії Тимошенко — близько 10%, до Зеленського — 30%.

Найбільше Порошенко дав Анатолій Гриценко: десь 30% до чинного президента, 50% — до Зеленського. Приблизно розділилися голоси за Ігоря Смешка. Особливо багато до Зеленського перейшло від Олега Ляшка — десь 60%, до Порошенка — 6%. Від Юрія Бойка та Олександра Вілкула більшість переходять до Зеленського", — пояснив Паніотто.

Ще більш обтяжливі дані наводить Центр Разумкова. Так, за Зеленського готові проголосувати 49,3% українських виборців, за Порошенка — лише 20,6%. Відмовилися відповідати на запитання — 9,7% опитаних, не визначилися з вибором — 20,4% українців. Дослідження було проведене з 5 по 9 квітня.

Судячи з усього, поки нічого дієвого штабу Порошенка зробити не вдалося.

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